Sálvame: Rafa Mora y Macarena García, ¿ruptura a la vista?

Todo el mundo sabe que no hay nada mejor para un programa del corazón que una infidelidad. Y ya si esa infidelidad se comete contra uno de los colaboradores de tu espacio entonces todo mejora: tienes la audiencia garantizada. Después de que la semana pasada la Policía irrumpiera en Telecinco para darle una notificación a un periodista de Sálvame (Gustavo González) el programa "avanzó" el fin de semana el que será otro de sus temas estrellas estos días: la infidelidad cometida por Macarena García, la novia del televisivo Rafa Mora, uno de los colaboradores habituales del programa que también pasó por otros formatos de la casa como Mujeres y Hombres y Viceversa.

Y es que en el mundo del corazón si no te pasa algo no vendes. Por eso hasta las parejas consolidadas pasan baches (Rafa y Macarena llevan ya años saliendo juntos y lucen cada día su amor en redes sociales). Pero la ruptura podría estar cerca. No hay nada que venda más en televisión que una separación y una reconciliación y eso los programadores lo saben bien.

En este caso la infidelidad está hasta documentada. El programa en el que colabora Rafa Mora hizo públicas el pasado fin de semana unas fotos en las que se veía a Macarena García en la playa en actitud cariñosa y en compañía de otro hombre. "En el agua hubo besos y caricias", confirmó la autora del reportaje fotográfico por si con las imágenes aún no quedaba claro. Pero ¿cómo afronta esta situación Mora?

En redes sociales: silencio absoluto, se dedica a hacer como si nada y a seguir su día a día. En la tele sí, ahí sí que hay declaraciones. "Me parece muy mal lo que ha hecho Macarena", sentencia el extronista de Hombres Mujeres y Viceversa que dice no poder creerse lo que le ha hecho Macarena García. ¿Lo bueno? Que está seguro de que no hay más fotografías porque si hubiera algo más fuerte "ya habría salido".



Días decisivos

Los próximos días serán fundamentales por si Rafa decide tomar una decisión drástica en torno a su relación. Pero no será el único que esta semana esté en tela de juicio por unas fotos. Ni mucho menos. La pasada semana Kiko Hernández acabó expulsando del plató al periodista del corazón Gustavo González por unas imágenes que supuestamente había vendido del presentador llegando a su nueva casa. "Tengo la conciencia tranquila", fue de lo poco que le dio tiempo a decir a García. Que se preparen que vienen curvas.