Cepeda estalla: "Me odian por querer a alguien y por cantar mal"

Cepeda estalla: "Me odian por querer a alguien y por cantar mal"

Después de meses "aguantando" en redes sociales Cepeda estalló anoche en Twitter. Lo hizo con elegancia pero no fue su respuesta un "zasca" a un tuitero que le estuviera criticando. Ni mucho menos. "Para los que no vimos Operación Triunfo, ¿el hate (odio en inglés) a Cepeda a que viene?" Se preguntaba un tuitero que ni tan siquiera llegó a mencionar al triunfito en su publicación. Tuvo tanto éxito el tuit que hasta el propio aludido contestó. Y no se quedó con nada dentro.

"Primero por cantar mal, después por querer a alguien, después por acosador, después por sacar single y disco y ahora creo que es porque llevarme 10 años con alguien creo, va en función del mes", sentenció el cantante en una de sus respuestas más sinceras? y aplaudidas: no en vano cientos de seguidores acudieron anoche a este hilo de Twitter del cantante para darle su apoyo a Cepeda: "Envidia", resumía uno; "tiene una tropa detrás para apoyarle en todo", sentenciaba otra.

El caso es que el paso de Cepeda por Operación Triunfo no pasó desapercibido para casi nadie. Ayer mismo te contábamos que hasta la Policía Nacional le había "fichado" en Twitter en una respuesta al actor Brays Efe, que da vida a Paquita Salas. Pero la fama del cantante viene de antes. En la academia había quién le acusaba de no estar a la altura de sus compañeros, algo nada raro si se tiene en cuenta que en todo programa de televisión de este tipo en los que el público se convierte en jurado hay gustos, defensores y detractores de todo tipo. Pero lo que más "llamó la atención de muchos" fue la relación de Cepeda con otra de las concursantes: Aitana, con la que actualmente mantiene una relación sentimental (confirmada en redes sociales aprovechando el cumpleaños de la chica) y a la que besó en el escenario del concierto de Operación Triunfo en Madrid.

Pero ¿porqué llama la atención la relación de estos dos jóvenes? Para muchos (tal y como criticaba el propio Cepeda en su Twitter), es por la diferencia de edad. Para otros la polémica llegó por el principio de la relación. Por aquel entonces Cepeda mantenía una relación sentimental fuera de la academia que a día de hoy, evidentemente, ya no existe. Pero Cepeda ha decidido defenderse ahora. Aunque sólo sea por Twitter.