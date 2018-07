Pasapalabra vuelve a Telecinco: las claves del regreso del concurso

Es uno de los concursos más longevos de la televisión. Ha pasado por dos canales y ahora aún cuenta con un público fiel que cada tarde noche espera pegado al televisor intrigado con las respuestas del famoso "rosco". Telecinco recuperará mañana el formato estrella de las tardes: vuelve el Pasapalabra de Christian Galvez después del parón sufrido desde hace semanas como consecuencia del mundial de fútbol. Estas son las claves de la vuelta del formato.



Unos fans cabreados

A lo largo de los últimos días los seguidores de Pasapalabra se han cabreado en no pocas ocasiones. Muchos (sobre todo aquellos a los que no les gusta el fútbol) afrontaron la llegada del Mundial de Rusia 2018 a la principal cadena de Mediaset con resignación: estaba claro que era un evento de primer orden y que era lógico que se moviera la parrilla. Lo que no gustó tanto a los seguidores de los roscos más televisivos es que los días que no había partidos (hubo varias jornadas de descanso), Telecinco tampoco emitiera Pasapalabra. "No tienen respeto por los seguidores del programa", llegó a quejares uno de los seguidores del concurso en Twitter. Y es que en lugar de recuperar el formato lo que hizo Telecinco durante esas jornadas de descanso fue alargar Sálvame hasta el informativo de Pedro Piqueras de las nueve de la noche.



Un formato menos

Pasapalabra vuelve después de lo que podría considerarse como su primer "fracaso" vivido hace sólo unas semanas: cuando Telecinco decidió retirar de la parrilla el formato Pasapalabra en familia que había estrenado a mediodía para competir con la Ruleta de la Suerte después de haber movido Mujeres y Hombres y Viceversa a Cuatro. El concurso acabó siendo sustituido por un programa de actualidad.



A la espera de Fran

Los fans del programa esperan que vuelva el formato pero sobre todo quieren que vuelva Fran, el crack asturiano del rosco que estuvo hace semanas varias veces a punto de ganar el millonario bote del concurso. Fran tuvo que abandonar el programa por motivos familiares (él mismo confesó en más de una ocasión que la familia lo es todo para él y que estaba dispuesto a cualquier cosa por los suyos: el premio de hecho lo quiere para pagarle estudios a su sobrino), pero ahora ya está listo para volver. Hasta ha dado pequeñas "pistas" en su perfil de Facebook que indican que su vuelta podría estar muy cerca.



Bote millonario

El programa regresa con un bote de 738.000 euros. Una cifra que demuestra el reto al que se enfrentan los concursantes y que, afortunadamente para sus seguidores, más de 2.000 programas después Pasapalabra sigue en buena forma.