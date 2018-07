Aurora vive uno de los roscos más difíciles de Pasapalabra

Pasapalabra volvió hoy a Telecinco para alegría de sus seguidores que llevaba semanas esperando. La emisión durante las tardes de los partidos del Mundial de Fútbol de Rusia impidió que la principal cadena de Mediaset emitiera en los últimos días el concurso estrellas de las tardes. Los fans llegaron a enfadarse mucho cuando se dieron cuenta de que tampoco los días que descansaba el fútbol se emitía Pasapalabra: Telecinco prefirió hacer descansar al formato prolongando durante una hora más Sálvame, su programa de las tardes.

Pero, ¿cuáles fueron las claves de la vuelta de hoy del concurso presentado por Christian Galvez? Hoy los espectadores estaban pendientes, una vez más, de si volvía Fran, el crack asturiano del rosco. Pero no hubo suerte. Aún habrá que esperar unos días. El asturiano tuvo que dejar el programa del rocos por "motivos familiares" pero ahora asegura que ya está preparando su vuelta. Sus seguidores en internet ansían el momento. No en vano en los últimos programas algunos llegaron a insinuar que el concurso hacía preguntas más fáciles a Aurora, su gran rival para llevarse el rosco.

Y es que la gran rival de Fran sí que volvió hoy al concurso. Y volvió a hacerlo con éxito. Su participación no defraudó. Aunque se relajó cuando su rival falló la primera letra Aurora quería el bote de 738.000 euros. No se sabía ni la V ni la H pero aguantó hasta el final. Siguió la misma estrategia que llevan a cabo muchos concursantes: agotar el tiempo para no tener que enfrentarse a la temida expulsión. Cuantos más programas llevas más probabilidades hay de ganar el bote, cada vez más millonario. Al final: Aurora sólo falló una antes de que se le agotara el tiempo y volvéra en el siguiente programa, el que para ella es ya el número 20, evitando la silla azul. Su rival falló dos.

Pasapalabra es uno de los concursos con más éxito de la televisión en España. No en vano pasó por dos canales nacionales (se emitió en Antena 3 antes que en Telecinco). La audiencia es tan alta que Mediaset intentó hace meses cubrir el hueco dejado a mediodía por Hombres, Mujeres y Viceversa con una nueva edición del concurso. Sin embargo "Pasapalabra en familia" no triunfó y lo acabaron retirando de la parrilla. Pero lo que no desaparece ni lo hará por el momento es el programa de las tardes. Al menos no de forma definitiva ni antes de que vuelva el gran enfrentamiento que todos esperan: de nuevo Aurora frente a frente con Fran.