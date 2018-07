Así ha sido la operación de Terelu: "No tiene ganglios inflamados ni nada"

Ha sido todo un éxito. Con estas palabras ha resumido esta mañana María Teresa Campos la operación a la que ha sido sometida su hija, la presentadora Terelu, que ingresó en quirófano para curarse del cáncer detectado hace varios días por sus médicos. Es la segunda vez que la televisiva pasa por un trago tan amargo y, de nuevo, no le ha faltado apoyo familiar. "Hemos pasado días terribles pero se ha cogido todo a tiempo y ahora Terelu ya no tiene ganglios inflamados ni nada", aseguró esta mañana a las puertas del hospital María Teresa Campos en declaraciones a "El Programa del Verano" de Telecinco.

Terelu podría ser dada de alta en las próximas horas. No se descarta incluso que en los próximos días pueda retomar su actividad laboral con total normalidad. Eso puede suponerle otro trago amargo. De hecho el pasado sábado Terelu fue objeto de numerosas críticas en redes sociales por haber cobrado por contar su enfermedad en Sábado Deluxe, el programa semanal de La Fábrica de la Tele.



Un largo camino

El pasado 6 de julio Terelu Campos comunicó que había sido diagnosticada por segunda vez de un cáncer de mama. Antes, en enero de 2012, la periodista anunció su retirada de la televisión durante un tiempo indeterminado por un carcinoma maligno en el pecho derecho, del que la trataron en el mismo hospital. Antes de ingresar en la Fundación Jimenez Díaz Terelu hizo una última petición a los medios: "Haced lo que os pedido, cuidad a Alejandra ¿vale? Cuando ella tenga que entrar o salir, por favor os lo pido. Es lo único que os pido".

La operación y la noticia de que tenía de nuevo que hacer frente al cáncer sobrecogió la pasada semana a sus compañeros de Sálvame, tanto que hasta Belén Esteban se arrepintió de los malos momentos que había vivido con la presentadora en el pasado.



Así reaccionó

"Por primera vez me derrumbé, estaba tumbada en la camilla y empecé a llorar y pedir perdón al médico, la enfermera me dijo que iban a hacer una biopsia, fue entonces cuando recordé 6 años atrás cuando noté en mi doctora que algo no iba bien" recordó el pasado fin de semana Terelu en horario de máxima audiencia derrumbándose ante sus compañeros de Sálvame ante los que confesó que había llorado mucho en las últimas horas. "Lloré de terror, pavor, rabia... Pensé, no puede ser esto otra vez". Sin embargo no todo son malas noticias y apunta que "el tumor que tengo ahora es la cuarta parte del primero".