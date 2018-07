Los Lobos, quienes son estos concursantes y por qué hacen historia de la televisión en Boom

Se hacen llamar "Los lobos" y son uno de los grupos de concursantes que más han dado que hablar en los años que lleva emitiéndose "boom", el programa de las tardes de Antena 3. Y no sólo porque hayan ganado casi un millón y medio de euros (a repartir entre todos). También van a hacer historia porque han conseguido casi un imposible: que el concurso de la principal cadena de Atresmedia le gane la batalla diaria a Pasapalabra, el formato de Telecinco que parece desgastado por los años y que por primera vez en casi una década perdió la semana pasada el liderato de las tardes.

"Los lobos" llevan ya 274 tardes en Antena 3. En más de una ocasión estuvieron a punto de llevarse un bote de más de dos millones de euros. Una de estas tardes se quedaron a sólo tres preguntas de la gran gesta. Y eso es quizá lo que engancha del formato. Que este grupo ha caído tan bien entre la audiencia que muchos esperan que se obre el milagro y logren el premio. Sus nombres ya suenan a casi todo el mundo: Valentín Ferrero, Manu Zapata, Erundino Alonso y José Pinto se cuelan cada tarde en las casas de cientos de miles de españoles. Pero...



¿Quiénes son?

Valentín Ferrero. El concursante zamorano. Dice que lleva bien lo de hacerse famoso, que la gente ya ni le para por la calle para preguntarle, directamente le piden un autógrafo o una foto con él. Este no era su primer contacto con la televisión. Ya estuvo 13 programas en "Saber y ganar". En una entrevista Ferrero confesó que tanto él como sus amigos conocían a las "Extremis", un grupo que también aguantó muchas semanas en "Boom". "Nos esperamos a que se fueran porque no queríamos interferir", confiesa. "Nos preparamos mucho y de hecho cuando me llegó el momento de renovar con la universidad (trabajaba como doctor y él mismo confiesa que no llegaba a final de mes) no lo hice: desde septiembre esto es mi profesión. Y el resto también le dedica tiempo. El truco es que nos hemos compaginado muy bien y entre los cuatro abarcamos un espectro grandísimo".

Manu Zapata. Natural de Tafalla sus amigos le tachan de "competitivo". Sobre todo cuando juega al fútbol. Pero también en los concursos de la televisión. Tiene tres hermanos y sus padres aseguran que siempre ha tenido "mucho interés por aprender" y que ve el telediario con una libreta para ir apuntando cosas que le puedan servir para el programa. Tampoco es nuevo en la tele. El navarro había participado también en "Saber y ganar".

Erundino Alonso. Ingeniero de montes, este concursante trabaja actualmente para la Junta de Castilla la Mancha y es, quizá, el que más fácil lo ha tenido para aparcar momentáneamente sus obligaciones laborales para dedicarse en cuerpo y alma al concurso de Antena 3. Ha dejado de seguir el lobo en Guadalajara para "desactivar" bombas en el concurso de las tardes de la principal cadena de Atresmedia.

José Pinto. Dicen que empezó a leer a los tres años y que desde entonces no paró. Salmantino, criador de vacas y concursante de televisión. Es otro de los que forma parte de la "cantera" de Saber y Ganar de La 2. Un amigo le tiene que echar una mano para que pueda compaginar el campo con la televisión. "Estudié en Zamora y me tragaba en el BUP y en el COU un libro a la semana", explica.