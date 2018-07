Las únicas tres preguntas que Los Lobos no supieron contestar en Boom

Están a punto de batir todos los récords si es que no los han batido ya. "Los lobos", un grupo de cuatro amigos de Castilla que llevan ya casi 300 programas participando en Boom y que han logrado ganar ya un bote de 1.378.800 euros en el concurso de las tardes de Antena 3 lo saben casi todo. Ayer te contábamos su secreto para saber todas las respuestas: se preparan a conciencia (algunos incluso han dejado su puesto de trabajo para dedicarse en cuerpo y alma al concurso de la televisión) y son expertos en diferentes materias: cada uno tiene sus estudios y su especialidad. Pero, evidentemente, no lo saben todo. Y eso es lo que hace que todavía no haya conseguido el bote del programa, que asciende a más de dos millones de euros.

Pero ¿qué les ha faltado para lograr esta gesta? En el último programa sólo fallaron tres preguntas. Si las hubieran acertado hubieran desactivado la bomba y se hubieran llevado cada uno bajo el brazo casi un millón de euros para casa. Casi nada. Pero hubo tres preguntas que les impidieron la gesta. Una sobre geografía, otra de naturaleza y una tercera de música. Y tú, ¿sabrías la respuesta?, ¿te consideras mejor que Los Lobos? Repasemos las preguntas.

Flora. ¿Cuál es la flor oficial de Lituania? Los Lobos dijeron primero la rosa, luego rectificaron e hicieron que estallara la bomba diciendo el clavel. No es ninguna de las dos. La flor oficial de Lituania es la Ruda.

Animales. ¿Cuál es el nombre común con el que se conoce a los animales que pertenencen al orden de los cingulados? La respuesta parecía sencilla si tenemos en cuenta que al menos tres de los cuatro componentes de "Los lobos" han estudiado o tienen relación con la naturaleza. Pero no lo acertaron. La respuesta correcta es "los armadillos".

Música. ¿Quién cantaba junto a Sting y Bryan Adams la canción "All for love"? Esta fue la pregunta que más "rabia" les dio haber fallado a los chicos de "Los Lobos". Y no es para menos. Fueron capaces hasta de cantarla pero no les salía en ningún momento el nombre del tercer cantante. Cuando se lo dijo el presentador se querían tirar de los pelos. La respuesta correcta era Rod Steward. Y tú, ¿la habrías acertado?

Mañana lunes "Los Lobos" volverán a Antena 3 para intentar llevarse el bote del programa y a buen seguro volverán a dejar asombrados a sus seguidores. Estaremos atentos.