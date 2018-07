Gethere, los asturianos que intentan robarles el trono a Los Lobos en Boom

Son cuatro amigos que hacen música pero quieren ir más allá. O al menos así lo intentaron esta tarde. Los asturianos acudieron al programa Boom de Antena 3 para intentar ganar algo de dinero y de paso tratar de destronar a Los Lobos, el grupo que ya lleva acumulados más de un millón y medio de euros y que ha batido todos los récords sumando casi 300 programas. Querían competir por el bote de dos millones de euros que ponía en juego el programa pero no lo tenían nada fácil. "Los lobos" se han cargado ya a muchos enemigos. No obstante en ningún momento se les vio nerviosos. Llegaron incluso a bromear con el presentador y a realizar imitaciones de cantantes como Dani Martín. Pero finalmente no lo lograron. Los "capos" de Boom seguirán al menos un día más ya que hoy tampoco consiguieron llevarse el bote del programa al no acertar cuál es el nombre más puesto a los niños en España (que, por curiosidad, es Lucas).

Gethere es un grupo asturiano que hace unos meses cambió de nombre. Originalmente se llamaban Mandala pero con la incorporación del nuevo cantante iniciaron una nueva etapa que comenzó con un disco que llevaba como título su mismo nombre. Actualmente el conjunto está capitaneado por Pablo Díaz Fanjul. ¿Sus influencias? Ellos mismos lo dejaron claro durante su participación en "Boom":, Red Hot Chilli Peppers o Radiohead.

Hace apenas unos días los asturianos publicaron su nuevo disco, un titulo que incluso llevaron al programa y le regalaron al presentador, Juanra Bonet. "The other face" se llama el nuevo trabajo de los asturianos que ya se puede adquirir a través de internet y que se puede escuchar también en redes sociales.

¿Tienes ganas de verlos en directo? Pues si con la excusa quieres conocerlos un poco más aquí te dejamos un videoclip a través del que puedes escuchar todos los temas que han incluido en su nuevo disco de estudio recién publicado y, ya de paso, te avisamos de sus próximos conciertos en Asturias. Como todos los cantantes en verano los miembros de Gethere están de gira por lo que puedes encontrarlos el 11 de agosto en la semifinal de Festiamas en Luarca, al día siguiente en Gijón en el Oviclip Festival en el pabellón de Oviedo de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, el 16 de ese mismo mes en Luarca, el 18 en Muros de Nalónn y el 26, por último, en Ribadesella en el evento que lleva por nombre Fartukarte.