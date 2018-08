Vuelve el enfrentamiento más esperado de Pasapalabra

Hace varias semanas Fran González, el crack asturiano del rosco de Pasapalabra, tuvo que abandonar el programa por causas familiares. Desde entonces sus admiradores le echan de menos. "Tenemos muchas ganas de volver a verte en la tele", le confesaba hace días un admirador al asturiano a través de un foro especializado. La simpatía y la humildad de González han hecho que se gane el cariño de todos. Sus seguidores quieren, además, volver a ver al asturiano enfrentándose a su "peor enemiga": Aurora, la cordobesa que quiere ganar el bote para ayudar a su hermana modista.

La "enemistad" entre ambos llegó a ser notable hace meses. Muchos internautas llegaron incluso a acusar a los organizadores del programa de ponerle preguntas más fáciles a Aurora para así perjudicar a Fran. Pero al final todo se quedó en eso, en una acusación en las redes. "No me fijo en las preguntas que le ponen a ella pero supongo que serán iguales", confesó el propio Fran en una entrevista en La Nueva España en la que aseguró que llevaba años preparándose para ir al programa repasando incluso en la televisión a la carta los programas que no había podido ver en directo.

La cordobesa Aurora lleva varios días resistiendo en el programa aunque, todo sea dicho de paso, no está haciendo sus mejores roscos. Ya ha tenido que pasar en dos ocasiones por la temida "silla azul", la que decide quién se queda y quién se va del programa.



¿Cómo volverá Fran?

En teoría, y según las normas del programa, Fran (que abandonó voluntariamente el programa), debería volver pasando por la silla azul eliminatoria. Muchos temen que sea así pero otros apuntan a que "tiene demasiados seguidores para que le hagan eso".

Lo que para muchos parece claro es que Pasapalabra no pasa un buen momento de audiencia y la presencia de Fran podría ser un buen aliciente para subir los audímetros. La pasada semana, de hecho, se produjo un hecho histórico: el concurso Boom de Antena 3 superó en audiencia al formato de Telecinco debido, en buena medida, a la presencia en la principal cadena de Atresmedia a Los Lobos, los concursantes que llevan ya más de 300 programas y que han acumulado más de un millón de euros de premio. Un bote que aún no está completo y que, de hecho, podría aumentar si consiguen desactivar la bomba final del programa. Veremos quién gana la batalla de mañana jueves: Fran o Los Lobos.