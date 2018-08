El increíble fallo sobre Asturias que cometió una concursante de la ruleta

A veces los nervios juegan malas pasadas en el directo de los programas de televisión. Ese pareció esta mañana el caso de una concursante del programa "La Ruleta de la Suerte" de Antena 3. Tenía que resolver un panel acerca de una comunidad autónoma y lo hizo bien... a medias. Y es que también tenía que decir de qué comunidad autónoma se trataba. Y ahí es cuando llegaron los problemas. Por mucho que el presentador Jorge Fernández intentó ayudar a la chica, no hubo manera.

"Beberé sidra y haré el descenso del Sella", decía el panel. "¿En qué comunidad estoy?", le preguntó el presentador. "No lo se y me estoy poniendo nerviosa", aseguró la joven. Al final, como no quiso "decir ninguna burrada", a la chica la acabó ayudando una compañera. "Es Asturias", le apuntaron.

Finalmente Claudia, que así se llamaba la concursante, se llevó el panel final al acertar el nombre de tres aves marinas, albatros, pelicano y alcatraz. Consiguió 6.765 euros.