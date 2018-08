Cuatro artistas que (quizá) no sabías que habían salido de Operación Triunfo

Operación Triunfo no es un fenómeno nuevo. A pesar de que la última edición del concurso de talentos musicales de Televisión Española ha contado con un gran seguimiento de público no es la primera vez (ni mucho menos) que el programa se emite en España. Por eso en toda su historia OT ha tenido casos de éxitos y fracasos. Si hace unos días te contábamos qué había sido de los ganadores de todas las ediciones (y que hacen a día de hoy estos artistas) hoy queremos fijarnos en otros concursantes que tienen algo en común: no ganaron pero tuvieron más éxito que los que se alzaron con el triunfo. Tanto que hay quién hasta ha olvidado que su fama comenzó en el formato de Gestmusic. Estos son los concursantes que (quizás) no sabías que habían salido de Operación Triunfo.



Mai Meneses

Su nombre artístico, Nena Daconte, hace que pocos sepan que su fama comenzó gracias a Operación Triunfo. De hecho uno de sus momentos estrella en la academia fue cuando cantó delante de sus compañeros la canción "Idiota". Lo hizo con gracia y sin pensar en ese momento que ese tema la catapultaría al éxito. Nena Daconte empezó siendo un grupo pero acabó representando a su actual única componente. Como curiosidad cabe destacar que Mai Meneses fue la primera expulsada de su edición.

El ídolo de masas quedó segundo en la edición que acabó ganando Virginia Maestro (Labuat). A pesar de todo el éxito le ha acompañado durante toda su carrera. Tanto que su nombre se ha desvinculado ya del programa. Ahora aparece más ligado a otro reality: La Voz Kids, en el que trabaja como jurado. Durante su paso por la academia fueron más que sonados sus enfrentamientos con Risto Mejide.

Vega

Su sonido alternativo, sus letras y su forma de cantar hacen que Vega pegara bastante poco en Operación Triunfo. A pesar de todo la cantante no puede negar que fue el programa el que le dio el éxito para continuar su carrera. "Grita" fue la canción con la que inició su carrera en solitario después de la academia y fue, además, el tema que permitió que grabara su primer disco. Después de ese álbum siguió trabajando con otros discos con éxitos más o menos pronunciados.

Manuel Carrasco

Participó en la segunda edición del concurso, cuando aún toda España tenía a Rosa, Bisbal, Chenoa y Bustamante en la menta. No consiguió ganar pero aún así se puede afirmar si miedo a equivocarse que fue el artista que más aprovechó su paso por la academia. Aprendió tanto que acabó convirtiéndose en lo que es a día de hoy: uno de los cantantes con más éxito en toda España.