La nueva gesta de Los Lobos en Boom de la que todo el mundo habla

Son cuatro amigos que lo saben todo. Los Lobos llevan más de 300 programas participando en el concurso de las tardes de Antena 3, Boom, y aún así (aunque ya casi han conseguido tanto dinero acumulado como el que hay en el bote) siguen teniendo la capacidad de sorprendernos. Uno de los componentes de este ya mítico grupo que ha conseguido casi dos millones de euros de premio y aspira a otros tres millones (Valentín Ferrero), el zamorano, dejó a todos con la boca abierta al completar una ronda de preguntas con un solo fallo casi al final de la prueba. ¿El resultado? Logró 5.300 euros en apenas dos minutos y 10 segundos. Casi nada.

Ferrero supo decir que dos personas que se aborrecen están "como el perro y el gato", que Goya pintó a Carlos III y Carlos IV cazando, que la Teresiana es un tipo de gorra militar, que el menisco es un cartílago, que las hojas de la flor de Pascua son rojas porque pasan mucho tiempo en la oscuridad y hasta que la pardina es un tipo de lenteja. Lo único que no acertó es que el número de categorías olímpicas del judo es siete y no cinco como contestó cuando apenas quedaban unos segundos para poner el reloj a cero. Un fallo que, no obstante no impide una gesta que puede llegar a más: Los Lobos están a punto (si lo consiguen) de llevarse el bote más grande jamás entregado en la historia de la televisión. En total podrían irse a casa cada un con un millón de euros. Un bote nada despreciable que explica la decisión que tomaron algunos de los integrantes de este grupo de dejar sus puestos de trabajo para entrenarse al 100 por 100 para el programa de televisión (tres de los cuatro eran "profesionales" ya que ya habían pasado por otros formatos como "Saber y ganar" en la 2 de TVE



Valentín Ferrero

El protagonista en el día de ayer, el zamorano Valentín Ferrero, trabajaba hasta hace unos meses como docente en una universidad pero asegura que el sueldo le daba malamente para llegar a final de mes. Por eso no se lo pensó dos veces. Cuando le tocó renovar dijo que no. Desde septiembre se dedica a la tele. De sus compañeros destaca que "nos hemos coordinado muy bien" y basa en esa coordinación la clave de su éxito.



Audiencia

Si hay algo que ya han conseguido (a pesar de la polémica por la actuación de Aurora y la vuelta de Fran), es que Boom gane por primera vez el reto de la audiencia a su más inmediato competidor: el Pasapalabra de Telecinco.