El Orbayu, el restaurante que cerró tras el paso de la Pesadilla en la Cocina de Chicote

Es un hecho que no todos los restaurantes que visita Chicote acaban saliendo adelante. El famoso programa de La Sexta Pesadilla en la Cocina no es infalible. Chicote llega, mira lo que está mal, aporta sus soluciones y se va. El formato del programa no permite hacer mucho seguimiento después de que el mediático chef cambie la carta, el aspecto del local y de ejemplo de profesionalidad a quienes trabajan en el restaurante. Y en otros casos se juntan cuestiones personales. Por eso a veces llegan noticias como la que contamos en junio de 2014: el cierre de la sidrería que reformó Chicote en Las Vegas. Ya no hay más Orbayu. Bueno, en realidad sí que lo hay pero no es ya el que reformó Chicote.

La propietaria del local, Sandra Álvarez aseguró que el bar funcionaba, que la reforma de Chicote había sido un éxito pero que había tenido que bajar la persiana por "motivos familiares". "No me da tiempo a todo", aseguró la hostelera haciendo hincapié en que cuando llegó Chicote ya se estaba planteando cerrar y que llamó a la productora para comunicárselo.



Los problemas del programa

Lo cierto es que durante la visita de Chicote y en el programa que se emitió después se vivieron momentos de tensión. La camarera del local lo había definido como "un club de amigas más que un bar". Aunque le mejor momento del programa fue, sin duda, "croquetas de Chicote". "¡Que morro tienen!", dijo tras probarlas poco antes de descubrir comida en mal estado en la cocina.



Asociación de afectados

Las reacciones una vez que se va Pesadilla en la Cocina son muy diversas. Por un lado está quién piensa que "bastante se hace" desde el programa por los restaurantes y luego están los hosteleros afectados, los que han tenido que cerrar sus puertas después de haber participado en este reality y que achacan a la visita de la tele todos sus males.

No en vano hace varias semanas se creó en Madrid la Asociación de Afectados por Pesadilla en la Cocina, un conjunto de bares que asegura que preparar una demanda contra el programa de Chicote. Entre quienes constituyen esta asociación se incluye el dueño del famoso bar de la rata: aquel en el que apareció un animal muerto dentro del lavavajillas. El empresario asegura que esa imagen le persigue y que todo fue, en realidad, un montaje del programa. Asegura que le obligaron a poner la rata para que Chicote la descubriera.



Séptima temporada

Lo que parece poco cuestionable es el éxito del programa, que hace unos días finalizó su sexta temporada y con la promesa de volver. La Sexta emitirá el próximo año la séptima temporada del programa. Son ya siete años enganchando a la audiencia con un formato que se repite programa tras programa. El éxito es tal que a la segunda cadena de Atresmedia hasta le compensa repetir programas. Y tienen donde elegir. Ya se han emitido 72 programas sin contar los especiales de resumen.

Estos días de verano La Sexta está volviendo a sacar los mejores momentos del programa de Chicote que también se emite (en redifusión) en otros canales del grupo como Nova, uno de los primeros canales TDT que lanzó Atresmedia y que se dirige mayoritariamente al público femenino.