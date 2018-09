Así ha estallado la guerra entre dos concursantes (y divas) de Masterchef Celebrity

Que Masterchef Celebrity 3 iba a dar mucho juego lo sabía hasta al apuntador. Si a un formato ya de por sí exitoso (con un jurado más que asentado televisivamente: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera) se le añade el elenco de famosos que ha diseñado la productora del concurso de cocina, el cóctel explosivo estalla más temprano que tarde. Y, si en el primer programa caía la asturiana Paula Prendes, el segundo llega muy, pero que muy caliente, con una guerra abierta entre dos concursantes con alma de divas. Por si alguien no intuye quiénes pueden ser, ahí va: la contienda es, nada más y nada menos, entre Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte.



El carácter peculiar de la celebrity y habitual colaboradora de televisión nacida en León y el carácter fuerte de la exmodelo italiana no han casado precisamente bien. Más bien, el maridaje ha sido imposible en Masterchef Celebrity 3. O, mejor dicho, sería imposible en una mesa, pero seguramente le encante a muchos de los telespectadores del programa de TVE. Entre tanto famoso (además de ellas dos en el concurso participan Mario Vaquerizo, Xuso Jones, Santiago Segura, Boris Izaguirre, María Castro, Dafne Fernández, Ona Carbonell y Óscar Higares) era difícil presagiar por dónde estallaría Masterchef en esta edición. Pero lo ha hecho, y de forma casi prematura, por el lado de las dos divas: Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte.



Antonia Dell'Atte ataca fuera de Masterchef Celebrity

La contraofensiva de Carmen Lomana fuera de Masterchef

Ni te imagina el horror de estar con ella ! Zumbada total — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 15 de septiembre de 2018

La guerra promete momentos de alta tensión en los sucesivos programas (esta noche es el segundo). No hay duda: Lomana y Dell'Atte no se han cortado a la hora deestos días fuera del concurso, ya fuese en redes sociales o declaraciones en revistas.La tensión es tal quecontra sus compañeros de concurso (incluida, sobre todo, Carmen Lomana) al entender que ha sufrido más de la cuenta en el rodaje del programa de TVE. Así se lo aseguró a la revista "". "Voy a demandar a mis compañeros por acoso", ha afirmado la que fuera modelo y musa de Armani. En la entrevista, ha dejado varias "perlitas", siempre en el mismo sentido: "Lo he pasado muy mal; me he dejado la piel", afirmó la ex de. Si bien, su representante ha matizado sus palabras y asegura que no habrá denuncia y que todo fue una broma irónica de Antonia.En cualquier caso, con demanda o sin ella, la guerra está servida. En la entrevista, Antonia Dell'Atte acusa al programa y sus compañeros de ir a por ella y ensañarse, insinuando incluso que lo hacían por ser italiana. "", llega a asegurar. Carga contra, al que acusa de haberle dado "una puñalada"; y no se olvida de: "No ha habido ningún duelo de divas porque yo creo que, al final".Y, claro, la celebrity española no se ha callado, soltando "darditos" contra Dell'Atte pese a asegurar que no quiere entrar al trapo. "No quiero hablar del tema, es muy desagradable", dijo esta semana. Pero no pudo aguantar del todo... "Es muy bonito insultar a todo el mundo, faltarnos al respeto, y luego decir que era broma. Yo no voy a entrar, pero podría dar muchísimos titulares", insinuó después, antes de elevar algo más el tono: "No voy a hablar de esa señora, hay gente que me interesa, que tiene humor, me divierte. Pero esa señora...". Eso sí, Carmen Lomana respondió a lo que dijo la italiana en "Lecturas". "", replicó.Tampoco se ha cortado en su cuenta de Twitter. "¡Ni te imaginas el horror de estar con ella!", publicó en referencia a Antonia Dell'Atte.Eso sí, ambas coinciden en la dureza del. "Es, por igual, estupendo y tremendo, porque es muy duro", aseguró Lomana. No todo iban a ser diferencias entre las dos mujeres...está servida en el concurso de cocina de TVE. ¿Se calentará más entre los fogones? Los productores de Masterchef, encantados con seguir batiendo sus propios récords de audiencia (la segunda edición, en la que ganó Saúl Craviotto , fue todo un éxito).