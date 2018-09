The Good Doctor: Telecinco vuelve a cambiar de estrategia

Telecinco no deja de cambiar de idea sobre la serie revelación del verano,"The Good doctor". Esta semana, la cadena ha decidido emitir dos capítulos de estreno para intentar frenar el lanzamiento de "El Continental" en Televisión Española. Mediaset no se fía de la nueva serie de la cadena pública y ha decidio volver a apostar por la serie que mejor resultado le está dando en estos momentos. Además, Mediaset también ha realizado cambios en la parrilla de Cuatro. La cadena adelanta al lunes "Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition" y pasa "En el punto de mira" (con peroes resultados de audiencia) a la noche del martes.

Por su parte, Antena 3 y la Sexta parecen no temer a la nueva apuesta de TVE y mantienen su programación con la segunda parte del programa sobre mayores de Jordi Evole y el cine respectivamente.

Telecinco estrenó la ficción de la ABC "The Good Doctor" en plena época estival sin tener muy claro el resultado de su apuesta, pero la cosa salió bien. El cirujano con autismo Shaun Murphy conquistó a la audiencia desde el primer momento con datos por encima del 20% de share. Por primera vez en mucho tiempo, el público respaldaba una serie nortemaricana en prime time, pero el idilio no duró mucho tiempo. El público terminó cargando contra la cadena un par de semanas después del estreno por los constantes cambios en la programación.

Con los buenos resultados, la cadena pasó de estrenar dos capítulos cada lunes a uno de estreno y uno de reposición. En mitad de agosto y coincidiendo con la semana de menos audiencia del año, Telecinco dio un paso más y decidió emitir dos capítulos repetidos, lo que desató las iras del público y le valió duras críticas a la cadena. De todas maneras, Telecinco siguió con la fórmula con buenos resultados de audiencia durante gran parte del verano.

En la batalla de esta noche se podrá comprobar como funcionará una de las grandes apuestas de Televisión Española para esta temporada: "El Continental". La serie, creada por Frank Ariza ("Perdóname, Señor"), narra la historia de Ricardo (Álex García), un joven mafioso que de la noche a la mañana entra en la vida de Andrea (Michael Jenner), la hija del dueño del club "El continental", donde se mueven los negocios clandestinos de la ciudad. Las expectativas son altas pese a que las primeras críticas ya han destacado su parecido (al menos estético) con la serie de la BBC "Paeaky Blinders"