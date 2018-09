Masterchef Celebrity se calienta: el coqueteo ¿inútil? de Boris Izaguirre y el viril alegato de Mario Vaquerizo

Es innegable que Masterchef Celebrity se ha convertido en un concurso de mucho más que cocina. Y el formato sigue consolídándose como éxito en su tercera edición. Ayer domingo, el concurso de TVE lideró la audiencia en "prime time", venciendo en su particular batalla con Telecinco, cuya gran apuesta, el debate de Gran Hermano Vip, se quedó por debajo del "share" de Masterchef Celebrity 3, que fue del 19,2% (más de 2,5 millones de espectadores). Y lo cierto es que el programa tuvo de todo, mucho más allá incluso del momento más comentado: el desvanecimiento de Carmen Lomana durante la prueba de eliminación. Por cierto, Xuso Jones fue el eliminado (el segundo tras la asturiana Paula Prendes) en esa frenética última prueba, en la que presentó un montón de platos al jurado pero siempre ejecutados de manera deficiente (los concursantes tenían que presentar el número de creaciones que quisieran hacer pero todos ellos hechos con microondas). TVE eligió un elenco para dar mucho juego y están obteniendo el resultado esperado: Lomana y Antonia Dell'Atte, cuyo enfrentamiento promete momentos memorables; Santiago Segura, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Paz Vega...



El coqueteo de Boris con otro concursante

Boris Izaguirre necesita poco para "calentar" sus pasiones. El escritor y popular colaborador televisivo venezolano, ya bastante apasionado de por sí, arde entre fogones. Bueno, entre fogones y con la cercana presencia de un compañero de Masterchef Celebrity 3: Jaime Nava, todo un armario empotrado y capitán de la Selección Española de Rugby, "Los Leones". A Boris le tientan los músculos del que ayer fue su compañero en la prueba de equipos y no oculta su coqueteo. ¡Y el propio Jaime entra al juego!

Esta pareja brindó ayer grandes momentos durante el concurso. Boris no dudó en aproximarse a él a limpiarle el ojo y el "tonteo" se hizo más que patente mientras preparaban juntos un plato de salmón en el equipo capitaneado por Santiago Segura. "Este hombre ha estado cortando salmón y le huelen muy bien las manos. Es increíble", dijo el jugador de rugby de Boris Izaguirre.

Otro momento: "Yo soy más de carne, carnívoro", le confesaba Jaime Nava a Boris mientras se "peleaban" con el pez. "A mi también me gusta la carne, pero a veces tambien el pescado", replicaba, con tono picante, el escritor venezolano. Y Santiago Segura, cuyo equipo hizo una destacada labor en la prueba, encantado con el ambiente: "Estoy súper contento con mi equipo, Boris y Jaime han trabajado juntos muy bien. Intentar crear un ambiente amoroso, eso es lo que busco".

Después, ya en el plató de Masterchef, a Boris le preguntaron por el tema y las "orejitas" de Jaime. "No eran sólo las orejitas, eran esos brazos. Nos estamos conociendo todavía. No sabía si los salmones eran salmones o sus brazos...", bromeaba el venezolano. "Y a mí me gusta mucho cómo le quedan sus gafas", entraba al juego Jaime Nava.

El jugador de rugby reconoció el "tonteo" ante la cámara y en solitario, pero dejando claro que es sólo eso, flirteo de broma. "Hay coqueteo entre los dos, el coqueteará, yo coqueteo; pero no me va el rollo. Pero de aquí saldrá una buena amistad", confesó el jugador de rugby. Lo que sí quedó claro es que los dos trabajaron más que a gusto juntos y se notó en el resultado. Y Pepe Rodríguez, integrante del jurado junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, mostró su alegría por ello: "os contagiais lo mejor del uno al otro".



Mario Vaquerizo defiende su masculinidad

Mario Vaquerizo se está revelando como un concursante tremendamente trabajador, organizado y buen compañero de equipo en Masterchef Celebrity 3. Pero que nadie dude de que ofrecerá momentos memorables. Y ayer tuvo una de sus llamativas arrancadas para defender su virilidad.

El marido de Alaska reivindicó "la masculinidad" de los hombres que "nos maquillamos y cuidamos más nuestra estética". Y lo hizo antes de la prueba de eliminación, a la que acudió con una tiara simbolizando una corona de laurel para celebrar que él estaba salvado de la misma. Aprovechó para explicar una reflexión de la vida, con la marca de Mario Vaquerizo: "Siempre he creído en el matriarcado, siempre me he rodeado de mujeres, y así me fue, que me termine liando con todas mis amigas".