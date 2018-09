Esto es lo que piensa Fran sobre las sospechas sobre Pasapalabra vertidas en redes

Desde su estancia en Pasapalabra (y van casi ochenta programas) ha crecido el volumen de gente siguiendo el concurso del rosco de Telecinco, o, al menos, vertiendo todo tipo de comentarios sobre sus actuaciones y el funcionamiento del exitoso y veterano formato televisivo presentado por Christian Gálvez. Fran, el crack asturiano que se ha labrado una legión de seguidores, ha elevado el interés que suscita Pasapalabra. Sus vibrantes duelos con Aurora, hasta que ésta fue eliminada, y ahora con Marcos, el vigués que ya ha conseguido empatarle en el rosco final e incluso derrotarle en una ocasión, no han pasado precisamente desapercibidos. Y, claro, algunos, en el afán por defender a Fran, cuya personalidad ha calado hondo en muchos seguidores del programa, y en su deseo por que se haga con el suculento bote del rosco, ven gestos o detalles que les hacen pensar en posibles preferencias del programa o levantan suspicacias acerca de si tratan de evitar a toda costa que se haga con el gran premio. Pero, lo cierto, es que seguramente no haya motivos para pensar mal de Pasapalabra.

De hecho, Fran González siempre ha defendido el buen hacer del programa y alabado el trabajo que hacen todos sus profesionales, para los que sólo tiene palabras de agradecimiento y ninguna crítica. El crack asturiano del rosco, que se siente muy querido y da gracias por todo el apoyo que recibe, tanto de sus vecinos en Asturias como por las redes sociales, no piensa, bajo ningún concepto, que en el programa se vaya contra él o le pongan roscos imposibles, ni que haya favoritismos. Y, a decir verdad, en cada rosco, sea del concursante que sea, siempre hay una o dos letras con definiciones más complicadas que el resto, en muchas ocasiones apellidos de algún personaje.



Lo que piensa Fran del funcionamiento de Pasapalabra



Fran González no cree ni que sean fundadas ni "justas" ninguna de las sospechas o teorías que siembran dudas sobre Pasapalabra. Según ha podido saber este diario, Fran ve "absolutamente normal" que incluyan "preguntas difíciles" en el rosco. Simplemente, cree él, "a veces" salen roscos "más sencillos" y "otras veces" tocan otros "más complicados". Pero no se ha de ver nada raro en ello. Y es que, con tanto dinero en juego, parece lógico que el equipo de Pasapalabra no regale los roscos y siempre meta alguna letra de mayor complejidad. No hay que olvidarse de que el bote que se pone en liza en la última prueba supera ya el millón de euros. Razonamiento con el que coincide Fran, el crack asturiano.



Los duelos con Marcos en Pasapalabra, en su punto álgido



Cuando muchos pensaban que, tras la marcha de Aurora de Pasapalabra, iba a resultar tremendamente difícil encontrar un rival capaz de plantar cara a Fran, ha llegado Marcos, quien ya ha logrado ganarle en una ocasión y empatar con él en otra. Aún así, el crack asturiano resulta un competidor casi imposible de desbancar por su destreza y experiencia. Las espadas están en todo lo alto, para regocijo de los fieles seguidores de Pasapalabra.

En el programa de hoy se volvió a vivir un rosco intenso, pese a que Marcos falló una letra al principio. Eso no descentró al vigués, que mantuvo un buen ritmo para tratar de cazar a Fran, que se mantuvo por delante. Llegaron a los segundos finales cerca del marcador, pero con varias letras que se les atragantaba. Marcos se la jugó y no le salió bien. Pero era lo que tenía que hacer. Ahí se le agotaron sus expectativas de alcanzar a Fran, que se mantuvo, como siempre, inteligente en su estrategia.