Fran Pasapalabra, victoria cómoda y épica ante su nuevo rival

Fran González, el crack asturiano de Pasapalabra, reina en el programa. Y cada día que pasa queda demostrado que es sin duda uno de los mejores concursantes que han pasado por el rosco del mítico programa de Telecinco. Todas las tardes acompañan a millones de espectadores que expresan su cariño por él en las redes sociales. Incluso Fran tienen admiradores famosos. El hasta ayer compañero del asturiano, Mario Vaquerizo, confesó que su esposa, Alaska nunca se pierda el programa y que es fan de Fran.

Ayer, Fran llegó con fallos, pero venciendo en la prueba final. Espe ha comenzado el programa en la temible silla azul, y ha caído contra Antonio, un nuevo adversario de apariencia tranquila que ha llegado a los dominios del asturiano con el objetivo de acabar con su reinado. El nuevo concursante se ha mostrado a la altura del duelo, pero hoy Fran y su equipo estaban especialmente inspirados. Ejemplo de ello es que el crack asturiano ha llegado a la prueba del rosco con 64 segundos, una cifra que le daba bastante tranquilidad a la hora de afrontar la prueba definitiva del programa. Antonio por su parte, llegó con 45.

Fran comenzó el rosco como siempre, como tiene acostumbrado al público. Con su innegable apariencia serena respondió cuatro definiciones de carrerilla, "pasó palabra", volvió a acertar otras cuatro y le cedió el turno a su contrincante. Antonio comenzó poco a poco, pero confiado. Todo iba bien hasta que llegó el primer error con la letra "L" y nuevamente se volvía a repetir con la "R".

En un momento en el que el presentador del espacio, Christian Gálvez, quiso que los dos concursantes tomasen aire, Antonio confesó ser seguidor de Fran y estar feliz de estar en el programa. "Yo no me imaginaba que llegaría tan lejos, pero estar aquí para mí es ya un premio", afirmó. También dijo que si el ganaba el premio se alegraría, pero que se lo ganaba Fran también se alegraría. "Solo espero que me invite a algo", bromeaba el concursante, que no paró de sonreír en todo el programa, algo que le reconoció el presentador.

Fran, muy cómodo ante la situación, estuvo en cabeza todo el duelo. Cuando el rival terminó su rosco (con tres fallos finalmente) debido a que se le acabó el tiempo, Fran aun disponía de 12 segundos para acertar tres definiciones. "Chungo, chungo", decía entre risas el asturiano sobre las definiciones que le quedaba. Finalmente tuvo un fallo (el único del día) y fue solo por probar suerte. La carrera de Fran continúa viento en popa en Pasapalabra.