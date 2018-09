The Good Doctor: Telecinco cambia el día de emisión de la serie y enfada a los fans (otra vez)

Telecinco ha vuelto a enfadar a los seguidores de "The Good Doctor". La cadena de Mediaset, en nueva muestra de que le importan poco las críticas por el trato que da a sus series, ha decidido hacer cambios de última hora en su parrilla para ganar su interminable batalla por la audiencia. La cadena anunció la semana pasada que "The Good Doctor" cambiaría de día de emisión, pasando de la noche del lunes a la noche del miércoles. La serie protagonizada por Freddie Highmore ha sido la elegida para hacer frente a la nueva edición de "Operación Triunfo", que se estrenó el miércoles pasado en TVE. La cadena, que no deja de recibir buenas noticias por la audiencia que está cosechando "GH VIP", no quiere dejar el camino libre al talent musical de la cadena pública, que consiguió rebasar la barrera del 20% de share en su estreno.

La jugada de mover la serie que mejor rendimiento está dando a Telecinco en los últimos meses tiene también por objeto dejar libre la noche del lunes para el estreno de una de las grandes apuestas de la cadena para este otoño: "Vivir sin permiso". La serie protagoninzada por José Coronado es la última apuesta de ficción nacional de Telecinco. La cadena, que tiene muchas esperanzas puestas en su nueva serie, ha visto en el lunes una de las noches más fáciles para este lanzamiento después del frío recibimiento que tuvo la semana pasada el estreno de "El Continental" en TVE.

Una escena de la serie "The Good Doctor"

Ante estos movimientos, Antena 3 también ha reaccionado. La cadena, que juega al ratón y al gato con Telecinco desde hace años, ha programado para esta noche el estreno de la película "Palmeras en la nieve". La superproducción española protagoninzada por Mario Casas es una de las bazas más utilizadas por la cadena. Desde el año pasado, el estreno de la película ha sido anunciado en varias ocasiones pero ha nunca ha llegado a emitirse por culpa de los movimientos de última hora de las cadenas. Parece que esta noche sera la definitiva.

"The Good Doctor" ha conseguido lo impensable y ha sido una de las series revelación de la Televisión en España este verano. Con cifras por encima del 20% de share en muchas ocasiones, las andanzas del médico autista Shaun Murphy han conquistado a millones de espectadores. Pese al flechazo con la audiencia, los constantes cambios en Telecinco (que llegó a emitir dos capítulos repetidos a las pocas semanas del estreno para no perder audiencia) han cabreado a muchos fans. Este último cambio de fecha ya ha generado cientos de comentarios en la redes sociales por el tratro que ha dado Telecinco a la serie.

En España, "The Good Doctor" también puede verse en el canal de pago AXN España. La serie, emitida originalmente en Estados Unidos por la cadena ABC, estrena esta noche su segunda temporada. Aquí habrá que esperar hasta el próximo 9 de octubre, fecha en la que AXN España empezará a emitir los nuevos capítulos. Telecinco todavía no ha anunciado cuando emitirá la segunda temporada de la serie. Parece que va para largo.

