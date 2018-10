Monumental enfado del asturiano Juanma Castaño por un eructo

Juanma Castaño iba a introducir el tema del Atlético de Madrid y el VAR cuando un eructo interrumpió el programa de "El Partido" de la Cope que dirige el presentador asturiano. El ruido fue tal que a los contertulios les fue imposible obviar el tema, pero, a diferencia de alguno de sus colaboradores, a Juanma Castaño el axsunto no le hizo ninguna gracia.

"Que desagradable", dijo Tomás Guash al escucharlo. Y, a continuación, el presentado gijonés prefirió no profundizar en un tema que le molestó profundamente: "Prefiero no saber quien ha sido". Tanto le molestó que no quiso permitir a su compañero Joseba Larrañaga que continuara con el tema: "Por descarte...", empezó a decir.

Pero el gijonés intentó zanjar un asunto que coleó durante toda la retransmisión del programa nocturno. "Por primera vez desde que estoy haciendo el programa no quiero saber quién ha sido. Para mí es un tema muy serio", añadió. Pronto Fernando Evangelio, otro de los colaboradores del programa, se descartó como culpable: "Yo tenía el micrófono cerrado".

Castaño reconoció estar "flipando" y enseguida saber "perfectamente quién ha sido". Aún así, dijo, "vamos a pasar del asunto". Más tarde, el popular Manolo Lama, volvió a bromear con el tema. "Si hubiera estado seguro que era el principal sospechoso", le espetó. Algún otro colaborador intentó bromear con el asunto achacándole la responsabilidad a una "rata". Pero a Juanma Castaño el asunto no le hizo ninguna gracia.



Despedida de Mediaset

El popular presentador asturiano se despidió este verano de Mediaset haciendo algo de ruido. Juanma Castaño anunció que no iba a seguirá al frente del programa Deportes Cuatro esta temporada. El periodista gijonés se despidió tanto de la cadena Cuatro como del grupo Mediaset. Fue este último quien mediante un comunicado explicó las novedades para el año próximo y dejó entrever las diferencias entre el grupo y el comunicador. Poco después en un mensaje colgado en el perfil oficial de Mediaset en la red social Twitter, la corporación explicaba que se cerraba una etapa con el gijonés. Juanma Castaño les respondió con ironía: "Os devuelvo el agradecimiento y el cariño mostrado en vuestro tuit. Un saludo y mucha suerte".

Castaño explicó más tarde que la salida de Manolo Lama influyó mucho en su decisión de abandonar el programa de televisión de Mediaset. El popular narrador le acompaña en la cadena de la conferencia episcopal, donde el gijonés se encarga de conducir el programa nocturno.