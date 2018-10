The Good Doctor: vuelven los cambios (si ves la serie en Telecinco, esto te interesa)

Telecinco no deja tranquilos a los seguidores de "The Good Doctor". La cadena obliga a los fans de la serie del doctor Shaun Murphy a estar pendientes casa semana para estar al día de los constantes cambios. Si la semana pasada Telecinco movió la serie de la noche de los lunes a la noche de los miércoles para luchar contra "Operación Triunfo" en Televisión Española, ahora ha decidido pasar de un capítulo de estreno casa semana a dos. Un cambio que podría durar solo una semana. Telecinco lleva unos días promocionando el doble capítulo de estreno para afianzar el triunfo de la serie de médicos sobre el talen musical de TVE. La semana pasada, en su primer enfrentamiento, "The Good Doctor" salió vencedora por tres décimas. Ambas series apenas compitieron media hora. Eso bastó para que ambos bajasen: "Operación Triunfo"(16,6%) perdió 3,9 puntos y la serie de Telecinco (16,9%) cedió 2.2 respecto a la semana anterior.

Los espectadores ya están acostumbrados (por desgracia) a los cambios atropellados de la principal cadena de Mediaset. Telecinco lidera el ránking de cadenas todos los meses y no está dispuesto a dejar su trono por unas cuantas críticas en las redes sociales. Desde que estreno "The Good Doctor" este verano, Telecinco lo ha utilizado con éxito contra su competencia, en este último movimiento, con cambio de día incluido.

Freddie Highmore, en un escena de The Good Doctor. | TELECINCO

"The Good Doctor" ha sido una de las sorpresas de este año en la programación televisiva este año. Pese al cambio de día y a los constantes cambios en los capítulos de estreno, la serie protagonizada por Freddie Highmore ha conseguido triunfar con una legión fiel de espectadores y cifras cercanas al 20% de share, una barrera que ha superado en varias ocasiones.

En nuestro país, "The Good Doctor" puede verse también a través de la cadena AXN España. Un canal que suele estar incluido en muchos de los paquetes que ofrecen las televisiones de pago en España como Movistar, Vodafone, Orange, Telecable o la británixa Sky.

En Estados Unidos, la serie ya ha estrenado su segunda temporada en la cadena ABC. Para verlo en España todavía hay que esperar hasta el próximo día 9 de octubre, lo que supone tres semanas de diferencia respecto al estreno en EEUU. Telecinco no ha anunciado cuando emitirá la segunda temporada de la serie, pero no parece que vaya a llegar muy pronto. Lo más habitual es que la cadena de descanso a la serie durante algunos meses antes de estrenar lo nuevo de "The Good Doctor".

