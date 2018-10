Un asturiano de 25 años y confiesa su virginidad y su fetiche sexual en First Dates

Al final le salió bien la cita. Un joven vecino de la Pola, Alejandro, de 25 años, ha sido esta semana uno de los protagonistas de First Dates, el programa de citas que se emite en el prime time de Cuatro al que cada día acuden cientos de personas a buscar el amor. El asturiano llegó confesando. De hecho empezó su cita con María José confesándole su principal fetiche sexual.



"Yo aún soy virgen a mis 25 años. Le doy mucha importancia al sexo y todavía no lo he hecho con nadie por eso porque quiero que sea muy especial y no soy de esta época en la que todo es sexo y desenfreno, no me gusta eso", sentenció el joven añadiendo que su fetiche sexual son "las peluqueras". "A mi que me toquen el pelo y eso me pone mucho", aseguró. "Yo no soy peluquera pero soy enfermera", contestó la joven María José (su pretendiente) en un momento dado.



Pero al final todo salió bien. Los jóvenes acabaron besándose y hasta se dieron una nueva oportunidad. Ambos aseguraron que mantendrían una segunda cita.







Alejandro y M.ª José no se lo han pensado dos veces y se han besado. ¡Así se acaba una buena cita! ¡Y dejad besos para la segunda! #FirstDates736 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/EFwh60208a — First dates (@firstdates_tv) 2 de octubre de 2018