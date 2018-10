Carlos Lozano se venga (en directo) de Miriam Saavedra y desvela su gran secreto

"Sálvame Deluxe" lleva varias semanas viviendo de lo que ocurre en "Gran Hermano VIP" y no se oculta. Cada semana, además de abrir con una mesa debate creada ex profeso tras el escándalo de Chabelita y su madre en "Sálvame", entrevista a algún familiar o allegado del concursantes que más juego esté dando. Esta semana, Carlos Lozano ha sido el protagonista absoluto de la noche con su entrevista en el programa del corazón que se emite los sábados por la noche en Telecinco.

El que fuera presentador de "Operación Triunfo" pasa por sus horas más bajas y, pese a que dice que el no participa en este tipo de programas, lleva unos años ganándose la vida en los platós de televisión tras su participación en "Gran Hermano VIP". Lozano, que llegó a ser finalista del concurso, vive desde su salida en un triangulo amoroso que llena páginas de revistas y horas de programas de televisión. Su relación con Miriam Saavedra y sus peleas con su ex y madre de su hija, Mónica Hoyos, está más de actualidad que nunca. Las dos se encuentran participando en "Gran Hermano VIP", mientras que Carlos Lozano se pelea con las dos desde plató.

Este semana, las dos archienemigas han tenido un acercamiento y eso ha enfurecido enormemente a Lozano. En su entrevista, el presentador ha cargado duramente contra su ex. El presentador explica que su relación no ha llegado ha terminarse nunca, por mucho que ella lo vendiese así en los platós de televisión. Según la versión de Lozano, los dos se han estado viendo y en contacto hasta antes de su entrada en la casa. Que ella le haya negado en público y se haya acercado a Mónica Hoyos, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Lozano ha intentado desenmascarar Miriam Saavedra durante su relato. Primero explicó que la modelo peruana le había engañado sobre su relación con los medios. Por lo que el contó, ella daba entrevistas y le decía a él que "le habían engañado, que no le gustaba ese mundo". Entre otras cosas, el presentador también recordó que ella le engañó con el asturiano Hugo Castejón. Cada vez más enfadado, Carlos Lozano acabó por contar un secreto de la intimidad de Miriam Saavedra que pondría en duda la versión de que llevan ocho meses sin estar juntos. Según el presentador, Miriam tuvo "un problema de salud íntimo" poco antes de entrar en la casa. Aunque no quiso desvelar detalles al principio, el presentador acabó reconociendo que Miriam Saavedra había estado embarazada poco antes de entrar en "GH VIP" y que él era el padre, una revelación que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Visiblemente afectado, Lozano ha querido dejarle un mensaje mirando a cámara: "Te he amado con locura y te he dado cuanto estaba en mi mano. Mi madre está muy ofendida. Espero que te vaya bien y seas muy feliz. Yo te he cuidado como novio, como amante y como padre, estoy muy jodido y a punto de llorar, suerte". ¿Habrá reconciliación cuando Miriam salga de la casa? Parece que habrá que esperar.