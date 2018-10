El nuevo récord que ha conseguido Fran en Pasapalabra: "Increíble"

Lo que más les importa a los directivos de la televisión (como por otra parte es normal) son las audiencias. Si un programa triunfa no se retira, o incluso se le da más espacio. Por el contra si fracasa se cae de la parrilla de programación. Es algo básico. Pero a veces la suerte o el éxito en las audiencias no depende tanto del formato como de los presentadores. En el caso de los concursos pasa algo similar pero con los participantes en estos shows. Si los concursantes son mediáticos y le caen bien a la audiencia no hay ningún problema: la audiencia va bien. Y con Francisco González Pasapalabra ha encontrado un filón. Sólo se necesita un dato para darse cuenta de que con su timidez, sus conocimientos y su buen humor González se ha ganado al público: ayer este joven vecino de Colloto y licenciado en Biología consiguió que casi cuatro millones de personas se pegaran a la televisión a las nueve y ocho minutos de la tarde para ver cómo resolvía el rosco y si conseguía llevarse más de un millón de euros de premio. "Lo suyo es increíble", relataban ayer los internautas al ver a Fran rozando la gloria.

De hecho la gesta de Fran con la audiencia fue mucho más allá. Por primera vez en varias semanas Pasapalabra ha vuelto a ocupar el primer puesto en el ranking de audiencias que Los Lobos de Antena 3 le habían robado durante semanas. Y es que hubo un tiempo en el que Francisco González tuvo que abandonar el programa de Telecinco por "problemas familiares". Aunque en el concurso surgieron otros talentos (como el de Aurora, la cordobesa que quería ganar dinero para impulsar la marca de moda de su hermana y cuya presencia repasamos en este artículo), la audiencia bajó por la ausencia de Fran. Y Boom, el formato de las tardes de Antena 3, ganó la batalla.

Pero ahora, a pesar de que los chicos de Los Lobos siguen participando en el concurso de la principal cadena de Antena 3 siguen cada tarde intentando ganar un bote de casi cuatro millones de euros la audiencia parece que prefiere ser fiel a Fran. La gente sabe que antes o después el asturiano va a conseguir batir a todos sus rivales y sus conocimientos le van a valer un premio de más de un millón de euros. Fran González lo merece. Y sus seguidores quieren vivir ese momento.