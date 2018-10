El zasca de un rival de Fran Pasapalabra a una tuitera que le acusaba de prepotente

Por muy popular y querido que sea alguien, siempre habrá alguna persona que intente buscarle un defecto, echarle en cara algo o destrozar su buena imagen. Fran Pasapalabra se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión gracias a su impresionante trayectoria en el popular programa de Telecinco. Casi todo el mundo coincide en que el concursante ovetense es un tipo simpático que, además de ir acumulando récords de permanencia en el espacio dirigido por Christian Gálvez, se divierte y divierte a los espectadores cuando se lanza a por el gran premio del rosco: su cuenta pendiente.



Pero no todo el mundo piensa lo mismo sobre Fran Pasapalabra. Una tuitera, Leonor, acusó al asturiano de ser un "prepotente": "Con que prepotencia y superioridad mira Fran al contrincante cuando en la segunda vuelta empieza a acertar una detrás de otra. Se cree superior a los demás", añadía.





#Pasapalabra con q prepotencia y superioridad mira Fran al contrincante cuando en la segunda vuelta empieza a acertar una detrás de otra. Se cree superior a los demás. — Leonor (@leo_bisbi) 29 de octubre de 2018

Qué poco le conocéis. No se cree superior a nadie. Al revés. Es superrespetuoso con los contrincantes — mario garcia garcia (@mariogarciagarc) 29 de octubre de 2018

El comentario no pasó desapercibido a uno de los concursantes a los que le tocó enfrentarse a Fran en Pasapalabra., una de las víctimas de uno de los pocos concursantes de este programa que ha superado los cien programas,"¡Qué poco le conocéis!. No se cree superior a nadie. Al revés. Es súper respetuoso con los contrincantes", decía este exconcursante del espacio de Telecinco.Estas palabras de Mario García García no extrañan teniendo en cuenta las declaraciones que han hecho otros rivales con respecto a Fran.. La relación del ovetense con sus rivales ha sido excelentes.De hecho, una de las rivales de Fran que más guerra le dio y que también se hizo muy popular, la cordobesa Aurora, también, algo que llegó a desmentir el propio Fran, que tuvo palabras de elogio hacia su rival. Tan buena fue la relación que la despedida fue todo un acontencimiento cuando la cordobesa tuvo que dejar el programa. Curiosa fue también la buena relación que mantuvo con Luis, el Guardia Civil que a punto estuvo de ganarle el rosco alguna vez y con el que llegó a empatar en varias ocasiones . También él elogiaba la bonhomía de Fran Pasapalabra y su enorme capacidad para ir desentrañando el rosco hasta casi completarlo. El conocido como "hombre turbo" fue, además, uno de sus contrincantes más divertidos.