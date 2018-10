El gesto de Los Lobos que ha enervado a los seguidores de este grupo de Boom en Antena 3

Los Lobos llevan más de un año triunfando en Boom, el concurso de las tardes de Antena 3. Parte de su éxito viene dado (además de por sus bastos conocimientos) de su amabilidad y cercanía con pueblos de toda España. Muchas de estas pequeñas poblaciones se han dado a conocer, precisamente, por las camisetas de sus respectivas fiestas que han lucido algunos de los miembros de este equipo. Pero sus particulares "looks" también sirven para reivindicar. En este caso se ha hecho viral en las redes sociales un posado que hicieron estos amigos con las camisetas de apoyo a los trabajadores de Alcoa, la fábrica de Avilés cuyo cierre se anunció hace días y que va a dejar en la calle a más de 300 personas en la villa asturiana y a otras tantas en Coruña.



Pero su posado no ha estado exento de polémica. Algunos han criticado que los cuatro participantes de este programa de Antena 3 se decidieran a posar con sus camisetas para una foto en las redes sociales pero que en ningún caso las llevaran durante la emisión del programa. Los propios miembros de Los Lobos de Boom aseguraron que fue la cadena de televisión la que no quiso que en el programa de entretenimiento se nombrara la fábrica cerrada.







Antena 3Estos cuatro concursantes han conseguido varias gestas que hasta la fecha parecían muy difíciles. La primera de ellas: han logrado ganarle la batalla de la audiencia al todopoderoso Pasapalabra de Telecinco. Al menos lo lograron durante un tiempo. Hasta que el público se volvió a la principal cadena de Mediaset como consecuencia de la presencia de Fran González, el crack asturiano del rosco al que cada día siguen cientos de miles de personas. Pero ese no es el único logro de Los Lobos.Hace unos días ya te contábamos que habían conseguido batir el récord mundial de presencia en directo en un programa de televisión:Para conmemorar esta fecha Antena 3 decidió pagarles parte de su premio. En este artículo te contamos la razón por la que los jefes de esta principal cadena de Atresmedia decidió pagar parte de su premio a los concursantes. Una razón bastante lógica por otra parte. Los Lobos tienen cuerda para rato.