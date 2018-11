Arturo Vals se queda sin palabras por esto que le soltó una concursante del Ahora Caigo

Es raro que un presentador se quede sin palabras. Y más si tiene las tablas que presume (y con razón), Arturo Vals, uno de los buques insignia de Antena 3. Sin duda es uno de los presentadores de moda y que más "retranca" tiene con sus concursantes y por eso se ha convertido en uno de los profesionales más conocidos del país. Pero hace unos días se quedó sin palabras con lo que le pasó con una concursante de tan sólo 20 años. La sorprendente confesión tuvo lugar durante la emisión del formato Ahora Caigo, del que hace unos días ya te hablamos por la simpática confusión de un concursante (que puedes leer aquí).



Normalmente cuando se presentan los oponentes del denominado concursante central (al que intentan expulsar para llevarse ellos un premio de 100.000 euros), estos concursantes se presentan con unas pocas palabras. Dicen su nombre su edad y de donde vienen. En este caso hasta ahí fue todo normal. "Me llamo Nerea, tengo 20 años y vengo de Segovia", comenzó confesando esta estudiante de nutrición residente en Madrid y que además se confesó aficionada de las series y de los animales. "Monto a caballo", añadió. La sorpresa vino luego, cuando dijo para qué quería los 100.000 euros de premio (algo que cuentan todo los concursantes que van al Ahora Caigo).



"Quiero el premio para ponerme tetas a mi y a mis amigos", sentenció. Arturo Vals y el concursante central se quedó en silencio. No supo qué decir. Mientras el público aplaudía la joven quiso explicarse. "No tenemos y queremos gastar en eso", defendió. "Es una forma de gastarlo como otra cualquiera pero yo me pregunto que necesidad habrá si eso es bonito como está", acabó respondiendo el presentador en cuanto tuvo oportunidad.



Ahora Caigo es uno de los formatos que más años lleva conquistando al público de los concursos en Antena 3 y eso que compite de una franja no exenta de complicaciones frente a formatos como Sálvame en la principal cadena de Mediaset. Ahora Caigo es telonero, eso sí, de Boom, el formato que gracias a la participación de Los Lobos ha logrado un gran éxito de público y que hace meses consiguió, de hecho, quitarle el liderazgo de las audiencias a Pasapalabra, el concurso de Telecinco que hasta la fecha se había mantenido como lo más visto del día y que sigue cosechando éxitos en buena medida gracias a la participación de Fran González, el crack asturiano del rosco al que le público ha cogido mucho cariño en los últimos meses.