El fallo que impidió a Fran Pasapalabra llevarse millón y medio de euros

Ganar un premio de casi un millón y medio de euros en un concurso de televisión no es nada fácil. Y por eso Francisco González, el crack asturiano del rosco de Pasapalabra, lo ha intentado más de 100 veces. Ayer jueves Fran se quedó a una sola palabra de conseguir su objetivo. Hizo un rosco casi de los de manual. Respondió varias palabras del tirón pero al final no logró el premio con el que pretende ayudar en los estudios de sus sobrinos y, como no, darse algún "capricho" viajando y abriendo su propio laboratorio (Fran es licenciado en Biología de profesión).

La letra que se le atascó a Fran en esta ocasión y que le impidió ganara más de millón y medio de euros fue la T. El presentador del formato, Christian Gálvez, pedía la palabra cuya definición es: "Conducto de fábrica hecho por debajo de un camino para el paso del agua". Fran dijo trestiga pero en realidad el programa le pedía Tajea. Hay quién dice (se rumoreó mucho hace meses) que Pasapalabra pone a Fran al límite con roscos difíciles para que el concursante demuestre todo su potencial. Esa sería, sin duda, una manera como cualquier otra de que González deje a todo el público con la boca abierta durante el programa.

Pero que no cunda el pánico. Los espectadores van a poder seguir disfrutando a Fran que hoy vuelve a Pasapalabra en el que ya será su programa número 115. Si logra superarlo consegiurá otros 1.200 euros que se sumarán a los más de 100.000 que ya ha acumulado. Pero lo importante no es eso. O al menos no sólo. Y es que además de demostrar sus conocimientos Fran está consiguiendo otra cosa casi igual de importante: mantener a cientos de espectadores pegados a la pequeña pantalla a las nueve de la noche todos los días. En este artículo te contamos en su día el récord que había batido Fran y que había pasado desapercibido para casi todo el mundo. Pero no es el único. González ha logrado, además, un gran movimiento social. Tiene tantos seguidores que hasta en las redes sociales se notó su ausencia cuando González tuvo que dejar el programa por "problemas familiares".

En caso de seguir más programas Fran González podría incluso batir el récord de permanencia en el concurso de Telecinco, algo muy difícil de superar pero que está al alcance de su mano.