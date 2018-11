Así empezó El Intermedio tras la polémica por la bandera de Dani Mateo: "El chiste ha fallado"

El Gran Wyoming pidió perdón hoy a sus espectadores al comienzo de El Intermedio por la polémica de la escena en la que Dani Mateo se sonaba los mocos con una bandera de España. "No había intencionalidad política ni posicionamiento ideológico", aseguró el presentador haciendo hincapié en la crítica al ensañamiento de los tuiteros con Dani Mateo. "Si en vez de risas provocamos crispación el chiste ha fallado, pero tampoco recuerdo que nunca hicieramos gracia", afirmó Wyoming pidiendo disculpas "a quién se haya podido ser ofendido". De hecho el presentador empezó con humor (como es habitual). "Me veo en la obligación de tratar un tema que ha conmocionado las redes sociales: el de la llama entrando en un taxi, ¿cómo es posible?", señaló en referencia al último vídeo viral del momento grabado en Perú.



Dani Mateo provocó la polémica la pasada semana la polémica sonándose los mocos con la bandera de España durante una broma en el programa El Intermedio de La Sexta. El formato, en el que habitualmente se hace humor ácido sobre temas de actualidad y política, no había podido contestar a lo sucedido hasta ahora. Pero las repercusiones ya habían llegado.



Una clínica oftalmológica con sedes en toda España fue la primera en reaccionar aunque en esta ocasión sólo contra Mateo. La firma eliminó la campaña publicitaria que tenía vigente y en la que Mateo era el gran reclamo de la marca. Después fue la tienda de ropa que presta el vestuario con el que se hace el programa la que retiró su colaboración a El Intermedio. Por eso muchos estaban pendientes hoy de cómo respondía el programa.





Para mí, lo que me está pasando - insultos, cancelaciones de publicidad, amenazas... - es el final del sketch. Es decir: lo que le puede pasar a un idiota por sonarse por error en una bandera en los tiempos que corren. Pero los ofendidos lo han entendido de otra forma. Hablamos? pic.twitter.com/vMm2BK1Ijn — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 3 de noviembre de 2018

Quiero mandar un mensaje de apoyo a @clinicabaviera El trato hacia mí ha sido excelente, la operación salió perfecta y entiendo que se hayan asustado ante la polémica. Han hecho lo que han creído más conveniente y no les juzgo. En todo caso, lo siento por la que les he montado. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 3 de noviembre de 2018

Y, como no podía ser de otra manera,, de donde Dani Mateo ya había salido hace años por las presiones que recibía. Aunque también tuvo apoyos muchos tuiteros aprovecharon para meterse con el cómico o incluso algunos para lanzarle amenazas de muerte. Entre los que le criticaron figuraba un ovetense propietario de una tienda de suplementación deportiva que se hizo famoso a nivel nacional gracias a un vídeo colgado en las redes sociales en el que criticaba lo que había hecho Mateo . PeroTal y como el propio cómico confesó esta mañana en redes sociales (aquí lo puedes leer) Mateo habló con el ovetense y arreglaron lo sucedido.Aseguró que por encima de las banderas estaban las personas.