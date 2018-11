GH VIP: Sálvame ataca a Miriam Saavedra... y esto es lo que pasa (un "zasca" descomunal)

A estas alturas del "reality", ya nadie puede decir lo contrario. Miriam Saavedra se ha convertido en el epicentro de Gran Hermano VIP 6, en el motor de la casa, el personaje sobre el que giran casi todas las principales tramas que se desarrollan. GH VIP 6 pasará a la historia -de seguir en la tónica que se viene dando y salvo giro radical- por ser el programa en el que se encumbró en el reality insignia de Telecinco la exnovia de Carlos Lozano. Miriam Saavedra y su gran aliado, El Koala, son minoría en la casa de Guadalix, pero han ido desbancando, uno a uno, a sus rivales, que son mayoría y con los que cada vez hay más distancia (pese a que algunos ya han intentado dar un giro y acercarse a Miriam ante la imposibilidad de derrotarla). ¿La clave? No hay otra: los espectadores de GH VIP, los que votan, la audiencia que se hace notar en las redes sociales, apoya mayoritariamente a Miriam. Todo apunta a que será una de las salvadas en el Límite 48 horas de GH VIP de esta noche.



La "princesa Inca", como algunos han apodado a la ex de Carlos Lozano, no para de brindar momentazos a la audiencia, que enseguida ha empatizado con ella: su histrionismo, lejos de cansar a los telespectadores, los entretiene. Los ataques que recibe por parte de una mayoría de la casa, la sitúan como víctima que encuentra la comprensión de los miles de seguidores de GH VIP 6. Y, además, le perdonan con facilidad todos los errores o rifirrafes que pueda tener: ¿cómo se va a apuntar a Miriam por ello cuando es el resto el que la acorrala, margina o, incluso, insulta? Otra cosa es que, eso sí, ella no se calla: está dispuesta a morir matando.



Miriam: morir matando en GH VIP (si es que no es inmortal)

Las consecuencias de criticar a Miriam Saavedra

No entiendo @pazpadilla con qué criterio juzgas a Miriam por levantarle la falda a Makoke cuando lo que sale en este vídeo lo has hecho ya con varias personas.

¿Me lo explicas?#SomosLaAudiencia6N https://t.co/jXWCuo7Xd8 — Mercedez Milá (@MercedezMila_) 6 de noviembre de 2018

Paz Padilla crucificando a Miriam por levantarle la falda a Makoke.



"Quien tiene rabo de paja que no se acerque al fuego"#SomosLaAudiencia6N pic.twitter.com/rW3Vd1Ub3n — Mercedez Milá (@MercedezMila_) 6 de noviembre de 2018

Que gracia tiene esto!!! Jaja me parto!!!! Jaja que grande @jjaviervazquez ...pero que Miriam le levante la falda a Makoke?? Por dios!! Es intolerable!! Se merece un vídeo en todos los programas, medio ultima hora hablando de ella...y un escarmiento público! #SomosLaAudiencia6N https://t.co/JwiSY3LZGL — Dorotea (@LaFelpu) 6 de noviembre de 2018

Paz Padilla

La qué desnudo y le rompió el pantalón a Marco Ferri

La qué se ríe y humilla diariamente a muchísimos invitados

La qué insulta y desprecia día sí día también bajo la sobreprotección de presentadora pisando y callando a las opiniones distintas

ASCO#SomosLaAudiencia6N — Miss Darkness Saavedra. ??? (@GHDarkness) 6 de noviembre de 2018

Aunque de morir, nada de nada. Se ha hecho tan fuerte, que hasta su archienemiga (Mónica Hoyos, también ex de Carlos Lozano) ha decidido bajar el pistón y buscar un acercamiento. Tener como enemiga a Miriam se ha convertido en un temor gigantesco dentro de la casa de Guadalix... De ello ya puede hablar con conocimiento de causa la presentadora de Sálvame. No se le ocurrió otra cosa que criticar con dureza a Miriam por un encontronazo con Makoke. Miriam, durante una fiesta (en las que siempre se muestra, digámoslo así, bastante intensa), le levantó la falda a Makoke. Así fue la secuencia, narrada en la web de Telecinco que sigue la actualidad de GH VIP: "Miriam le levanta la falda a Makoke y la rubia se pica: "No se puede bailar con ella", se queja en voz alta. "Fue sin querer queriendo", reacciona la peruana. Después Miriam se justifica diciendo que es la noche de las bromas y su travesura ha formado parte del programa de esta noche". Pues bien, el programa, encabezado por su presentadora, se mostró muy crítico con esa acción de Miriam. Y, claro, el terremoto no tardó en llegar: la legión de defensores de la reluciente estrella desaltó en las redes en defensa de la peruana y, de paso, para desnudar a Paz Padilla. Fueron muchos los comentarios en Twitter: Le restregaron que ella criticase que Miriam le levantase la falda a Makoke cuando ella misma hizo algo parecido en Sálvame a algunos hombres como Kiko Rivera (también concursante de GH VIP 6) o Javi Vázquez: nadie puede criticar a Miriam y pensar que no va a pasar nada. Por ahora (y no parece que cambie a corto plazo) la audiencia está a muerte con la peruana.