La gran amenaza sobre GH VIP (y Jorge Javier) tras el huracán Miriam Saavedra

El último debate de Gran Hermano VIP 6 (el programa Límite 48 horas) puede haber provocado una brecha entre parte de los seguidores más habituales y acérrimos del reality de Telecinco. ¿Y detrás de ello qué hay? Como no podía ser de otra forma en en esta edición de GH VIP, "el huracán" Miriam Saavedra, el nombre propio con mayor peso específico en la casa de Guadalix, el origen y final de casi todo lo que ocurre allí. Los "mirianistas", que son muchos y muy ruidosos en las redes sociales, han montado en cólera tras el último programa. Y la etiqueta #SomosLaAudiencia (creada en Twitter por los críticos con el programa) está que arde...



El efecto Miriam está desbordado. El hecho de que, desde un principio, fuese objeto de jugarretas e insultos de la mayoría de compañeros de la casa de GH VIP 6 ha hecho que encontrase comprensión en la audiencia. A lo que hay que sumar la personalidad de la ex de Carlos Lozano, que ni se amilana ni permanece precisamente desapercibida. Su actitud, que no soportan muchos de sus compañeros de GH VIP 6 (a excepción de sus dos grandes aliados, Koala y la ya eliminada Verdeliss), es premiada por gran parte del público: entienden que es una defensa ante los ataques que recibe. Y, de paso, brinda grandes momentos al reality de Telecinco.



Los espectadores disidentes de GH VIP

Las fluctuaciones en el voto y sospechas de tongo en GH VIP

Como notario que soy, os digo que esas estadísticas son completamente imposible, por lo que el tongo es real. #GHVIPLímite8 #SomosLaAudienciaN6 — HONOR Y GLORIA (@Aniquilador__) 6 de noviembre de 2018

Jorge Javier Vázquez, también en el ojo del huracán Miriam

Tendríamos que hacer trending topic tambien #MercedesMilaVuelve6 y variarlo al igual que #somoslaaudiencia6 o #somoslaaudiencia6N , 7N, 7, 8N, 8... etc. Que vea todos los días Jorge Javier el trending topic. — GHDump ???? (@GHDump) 7 de noviembre de 2018

#SomosLaAudiencia6N JORGE JAVIER LOS PROFESIONALES NO SE POSICIONAN .hay lo dejo... — pelocha (@pelocha1) 7 de noviembre de 2018

Si Jorge Javier, Garó es graciosisimo, no se ríe nadie #SomosLaAudiencia6N — TheEvilQueen (@bitchevilqueen) 7 de noviembre de 2018

Ostras Jorge Javier qué manía tienes, como persona vale que tengas preferencias PERO DEJA YA EL MACHAQUE A MIRIAM Y SOBRE TODO A KOALA JODER#ghviplímite8 #somoslaaudiencia6 #somoslaaudienciaN6 #somoslaaudiencia6N — SESTRA ??????? (@sestravip) 7 de noviembre de 2018

De nada nos sirve quejarnos si no denunciamos, cuantas más denuncias más caso nos harán.

Yo ya lo he hecho.

????????????????????????????????????

Reclamación sobre contenidos audiovisuales | CNMC#SomosLaAudiencia6N#SomosLaAudiencia6 #SomosLaAudienciaN6 https://t.co/6LSlq9eYM2 — ?? Gia ?? (@erredrara) 7 de noviembre de 2018

Y, precisamente, ese sentimiento generalizado de que la peruana está siendo tratada injustamente en la casa ha provocado las iras de su legión de defensores, muy participativos en el debate alternativo a los cauces oficiales en las redes sociales. El último programa ha colmado el vaso de su paciencia, y el descontento entre los seguidores deha crecido en las últimas horas:Un tsunami que amenaza al programa dey, de paso, ha afectado al presentador de Gran Hermano,, como ya lo hiciera con su colega de Sálvame, Paz Padilla. Tras varios días con unos resultados que daban una holgura muy grande para la salvación de dos de los nominados ( en principio Miriam y su aliado, Koala ),sorprendió ayer a sus espectadores encon unas repentinas fluctuaciones en los porcentajes., gritóen el programa. De repente, los porcentajes de uno de los que se daban por salvados y otro de los nominados se igualaba a tope. Uno de ellos, el que creció repentinamente, era el deque, pese al sorpasso anunciado en directo por, terminó salvada, aunque con un margen muy pequeño respecto a lo que se esperaba tras días y días de votaciones muy distanciadas.Esas fluctuaciones sospechosas levantaron ampollas entre los seguidores de Miriam y los ecos dehan corrido por las redes como la pólvora. Muchos llaman a boicotear el programa, otros incluso a manifestarse frente a la casa de Guadalix y haySostienen que igualaron las votaciones para forzar a los seguidores de Miriam a seguir votando a través de su móvil. En esta publicación de Twitter, que ha tenido mucho éxito, se expresa la teoría del tongo:Pero elafecta, además de al programa, a su presentador estrella,. Muchas voces en las redes han detectado su parcialidad apoyando a(otro de los nominados junto a, ambos se jugarán finalmente la expulsión de la casa) y criticando a. Entienden que el conductor del debate es permisivo en el plató dey en la casa con quienes critican "injustamente" a la peruana, tolerando lo que para ellos son insultos intolerables con tintes. En este sentido apuntan a uno de los participantes en el debate,, contra el que ya hay incluso una campaña de firmas. Hay también quienes piden que JLa situación es tal, que esta corriente de espectadores críticos conalentados además por la defensa una"vilipendiada", según ellos, en el programa, ha iniciado también una campaña de denuncias contra el, acusándolo de permitir actitudes que tildan de. El huracán Miriam también arrastra una amenaza sobre el reality de Telecinco...