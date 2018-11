La buena noticia que acaban de recibir los fans de The Good Doctor

Los fans de The Good Doctor están de enhorabuena. Y no sólo porque la que ha sido la serie revelación del año en los canales de pago (en España se emitió a través de AXN sólo disponible en plataformas como Telecable, Vodafone o Movistar) y en la televisión en abierto (de la mando de Telecinco), ya esté emitiendo su segunda temporada. El protagonista de esta ficción en la que se narra la vida de un médico con autismo que trata de abrirse un hueco en el duro mundo de la cirugía, Freddie Highmore, ya tiene nuevo proyecto. El éxito de esta serie le ha convertido en uno de los actores más cotizados y por eso al joven no dejan de acumulársele proyectos que le harán protagonizar nuevas ficciones en la pequeña pantalla.

Tal y como informan los medios especializados el actor tiene un nuevo proyecto en la ABC que podría basarse en “Love, Dad”. No es de extrañar que la cadena vuelva a confiar en este joven actor, uno de los valores más importantes del canal.

Cuando se emitirá en abierto la segunda temporada en España

La gran pregunta para los seguidores de The Good Doctor es cuándo se emitirá la segunda temporada en abierto. Debido a la buena audiencia que tuvo la primera tanda de capítulos (fue lo más visto en el verano de Telecinco), la principal cadena de Mediaset decidió hacerles un pequeño regalo a los espectadores emitiendo durante el último capítulo de la serie. En cuanto acabó la primera temporada Telecinco emitió los primeros minutos de la segunda temporada que actualmente sólo se puede ver en AXN. No fue el capítulo completo pero al menos a lo seguidores de la serie les permitió ver cómo quedaba la principal crisis con la que se cierra la primera temporada.

Una primera temporada que, no obstante, no estuvo exenta de polémica. En las guerras habituales entre cadenas para ganar espectadores Telecinco decidió una noche no emitir nuevos capítulos de la serie (que sí estaban anunciados). Además durante el verano hubo varios cambios de día de emisión con el objetivo de atacar las principales ofertas de su competencia (tanto Televisión Española como Antena 3). Lo más seguro es que ahora Telecinco (a la vista del éxito) decida emitir la segunda temporada pero eso está todavía por ver.

The Good Doctor llegó a la televisión de la mano del creador de House, una de las series con más éxito de los últimos años.