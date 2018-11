GH VIP: Kiko Matamoros la lía en redes... y le puede salir caro a Makoke

Pocas cosas pasan desapercibidas a la muy activa audiencia de Gran Hermano Vip 6, y más en una edición en la que las aguas bajan agitadas tras la revolución que ha supuesto la aparición del fenómeno Miriam Saavedra, la concursante que se ha ganado una legión fiel de fans que se han rebelado contra GH VIP (incluido el presentador, Jorge Javier Vázquez) al entender que son permisivos con ataques a la concursante peruana (ex de Carlos Lozano) que tildan de racistas o machistas. De hecho, una oleada de denuncias ha provocado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue todos los espacios de Telecinco y Mediaset que incluyen contenido de GH VIP y estudie posibles sanciones al vulnerar la normativa respecto a contenidos que puedan incitar a la intolerancia.



Makoke, candidata a abandonar GH VIP

Kiko Matamoros la lía en Instagram

¿Cambio de criterio de Jorge Javier en GH VIP?

Y, tras la gala de ayer, el próximo objetivo de la audiencia disidente que apoya aparece ser. Todo apunta a que la malagueña lo va a tener complicado para salvarse de la quema en. Tiene que competir con, que a priori goza con el favor de la mayoría de la audiencia al ser del bando de Miriam, y su confidente en la casa,. Pero las iras del torbellino generado por Miriam (que comenta en redes el programa de forma paralela a los cauces oficiales bajo la etiqueta) parecen centrarse en. En ella y en su principal defensor fuera de la casa de Guadalix, su exmarido, a quien acusan también de haber proferido ataques intolerables contra Miriam.Y lo cierto es queha tenido una reacción a la situación que se está dando enque, seguramente, le vaya a hacer flaco favor a la causa de. Lejos de calmar las aguas, ha incendiado aún más los ánimos contra la malagueña. Es bien conocida su vehemencia siempre que ha participado en programas como. Pero esta vez la ha liado enpor querer proteger a su ex, a quien defiende en los debates deLa culpa la tiene la forma en la que ha querido e. Una imagen y un mensaje, La imagen,. El mensaje:. Y pidiendo que se vote por la expulsión de Koala (algo que a día de hoy parece muy remoto).Las reacciones no se han hecho esperar. Y no hace falta más que ver su cuenta de instagram:. Mala jugada parece haber hecho para defender a su ex... A ello hay que añadir que la disidencia deagrupada en la etiquetaya está calentando motores y criticando situaciones que se están dando en la casa en las queDe hecho,ha adelantado quese han enzarzado: la peruana dejó caer que Makoke tuvo algo en su día conA todo esto, en la gala de ayer, en la que salió expulsado, el presentador de, J, hizo un cambio en su discurso, pegándole un rapapolvo al expulsado por comentarios que había hecho dentro de la casa tildados de racistas o machistas por la audiencia disidente. ¿Cuánto habrá tenido que veren el cambio de discurso deIgualmente mandó un mensaje a los que acusan al programa de tongo, asegurando que se "bloqueará" en las redes a todos los que lo insinúen.