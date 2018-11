Noche agitada en GH VIP: El edredoning fallido de Makoke y un nuevo aliado para Miriam

Tic tac. Casi las once de la mañana y no se mueve un alma en la casa de Guadalix. En efecto, piensa mal y acertarás. La noche fue movida en el hogar de Gran Hermano Vip. ¿Pero para quién fue más movida? ¡Cómo no! Para la de siempre, la persona que es principio y fin de todas las cosas en GH VIP 6. Miriam Saavedra demostró que no necesita a nadie para pasárselo bien. Es cierto que lloró con su gran amigo en la casa, Koala -o "Koalita", como ella le llama- tras confesarse mutuamente el cariño que se profesan. Pero luego se fue cada uno en la casa por su lado y... ¿quién quedó hasta altas horas de la madrugada meneando la cadera con la música en el salón? Ella, Miriam, la "reina inca". Mientras, en otro escenario y sin micrófonos, se cocía algo bien diferente con Makoke y Tony Spina (los nominados junto a Koala) como protagonistas.



Le costó amanecer hoy a la casa de Guadalix. Resaca generalizada entre los concursantes de GH VIP 6. Y sobre todo para ella, Miriam, la mujer que ha provocado un efecto huracán y cuyos seguidores no han dudado en mostrar su malestar por el trato que se le dispensa en el reality de Telecinco. La peruana, ex de Carlos Lozano, demostró un aguante sin igual bailando: horas y horas, hasta que se quedó sola en el salón. Y siguió.



Un nuevo aliado para Miriam en GH VIP

Acercamiento en la oscuridad y sin micros en GH VIP

¿Pero sola del todo? No.demostró una vez más saber apañárselas sean cuales sean las circunstancias. Y ahí apareció él:que ella sola se buscó. ¿De dónde lo sacó? De entre los cojines:. A ofrecerle cerveza, a acurrucarse con él o incluso a darle un beso. Genial, de nuevo la peruana, ofreciendo a los seguidores del reality momentos divertidos. Por supuesto, el asunto fue comentado, entre carcajada y carcajada, entre la fiel hinchada de Miriam Saavedra,, crítica cony el presentador,, por la forma en la que están llevando GH VIP 6.Y mientrasbailaba sin descanso, desatada en el salón de la casa deuna escena diferente ocurría en una de las habitaciones. No muchos se dieron cuenta, pero sí quienes se encargan de la narración, de lo que acontece en la casa. Una narración que se comparte en la web deAllí se encontraban juntos, los dos nominados junto al, aunque Tony aún no lo sabe al haber entrado en la terna fruto de la decisión secreta de, el inmune de la semana, quien quitó de las nominaciones apara meter al italiano. Makoke y Spina llevan días manteniendo una relación cercana y buena dentro de la casa.Makoke y Tony están en el dormitorio sin micros hablando. Como el súper no les llama la atención, la rubia sugiere aprovechar la ocasión, pero el italiano le quita la idea de la cabeza. Argumenta que en el cabecero de la cama hay un micro y "se escucha todo". Acto seguido, luces fuera y a dormir.Lo cierto es que, teniendo en cuenta que, aliado de, ha gozado con gran apoyo del público hasta ahora. De hecho, su ex, Kiko Matamoros, se pasó de frenada esta semana tratando de ayudarla . ¿Hay atracción real con Tony o fue intento de generar contenido al estar nominada?, se preguntan muchos en las redes. El caso es que esa escena, en la oscuridad y sin micros, también ha sido muy comentada: aunque lo hubiese sido aún másTic tac. Amanece por fin en la casa de Guadalix. Y todo vuelve a su cauce en GH VIP. Ase le pegan las sábanas.se pone a cocinar y choca conse pone a cantarLío conpor la división del pollo que quedaba para comer. El pan de cada día en Guadalix.