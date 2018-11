"Quise matar a Terito, lo cuento ahora porque ya prescribió", dice Laureano Oubiña

"Lo cuento porque ya prescribió", Laureano Oubiña protagonizará esta noche a las 22:30 el primero de los dos documentales que la cadena DMAX emitirá sobre la vida del ex narcotraficante. La figura del gallego hace un año que volvió a la actualidad gracias al libro Fariña de Nacho Carretero que triunfa en su versión televisiva y que actualmente puede seguirse en la plataforma Netflix.



Oubiña, quién ahora colabora con una asociación que trabaja con politoxicómanos quiere defenderse. "No he podido hablar durante estos años y ahora lo voy a hacer, alto y claro", y vamos que si lo hace en estos dos documentales. "Soy Laureano Oubiña y yo fui un narcotraficante" dice mirando fijamente a la cámara y sin pestañear y avisa, "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, incluido tu".



Mentiroso, delincuente, peligroso, visceral, así se describe a uno de los narcotraficantes gallegos que más dinero hizo con las drogas en durante los años 80 en nuestro país. "Mi padre era un hombre, estricto y recto, yo salía a hostia limpia y cuando salí de casa empecé mi verdadera historia", explica el propio Oubiña frente a la cámara. Pero su vida no fue un camino de rosas en el terreno personal. Su primer matrimonio no funcionó como él esperaba. "He sido un mal marido y un mal padre" explica durante el documental para matizar después que "Esther fue la mujer de mi vida". Esther Lago fue su segunda mujer y con quien convivió en el pazo Baión, el lugar donde fue apresado durante la Operación Nécora. "Por mí no lo hubiera comprado, tenlo por seguro. La policía derribó las puertas y ni me enteré", explica el ex narcotraficante.





'Yo fui un narco', dos episodios mañana y el miércoles a las 22:30 pic.twitter.com/4DiILCHudz — DMAX España (@DMAX_es) 12 de noviembre de 2018

Descubre qué hay detrás de la figura de Laureano Oubiña, capo del narcotráfico en Galicia. 'Yo fui un Narco', estreno el 13 y 14 de noviembre a las 22:30. pic.twitter.com/pHMETpKez9 — DMAX España (@DMAX_es) 7 de noviembre de 2018

Otro de los patriarcas de la droga era el respetado, alias. Oubiña no casaba con las ideas del narcotraficante y sus reticencias a traficar con algo que no fuera tabaco. "Del 71 al 80 sí, yo era el jefe, el capo, allí mandaba yo", dice Luareano durante el documental de esta noche. Pero hubo un día en el que se cansó de Terito y sus reticencias a entrar en el negocio de la cocaína y a Oubiña se le fue la mano.Ahora decidido a hablar Laureano Oubiña lo hace porque se siente seguro. "Lo cuento ahora porque está prescrito, era un intento de asesinato, ¿tú crees que quiero que me condenen a mí?, ¿qué crees que yo soy parvo?". Por aquello no fue condenado ya que logró que una de las pruebas tornase a su favor.ha programado dos episodios, el primero se podrá very el segundo se emitirá mañana a la misma hora.