El zasca de Fran Pasapalabra a quienes le critican: "Para los que me llaman avaricioso"

Ya a casi nadie se le escapa que tener presencia en las redes sociales tiene cosas buenas y malas. Entre las segundas se encuentra ese grupo de personajes a los que se conoce como "haters" y que en no pocas ocasiones se dedican a criticar a famosos que no les caen demasiado bien. Entre los que se han tenido que enfrentar a gente que les critica (muchas veces sin razón o argumento alguno) es Francisco González, el crack asturiano del rosco de Pasapalabra. A pesar de que tiene miles de seguidores gracias a sus conocimientos y a su forma de ser, este vecino de Colloto también fue muy criticado en las redes entre algunos que le acusaban de ser demasiado competitivo (hubo incluso, te lo contamos en este enlace, quién insinuó que Fran hacía trampas porque le chivaban las respuestas).

Ayer González demostró en Pasapalabra quién es realmente. A pesar de que podía ganar y eliminar a su contrincante directamente (aseguró que se sabía una de las dos respuestas), dejó que pasara su rival para poder volver a enfrentarse con él en el programa de hoy. Y no dejó pasar la oportunidad de asegurar en redes sociales porqué lo había hecho. "Otro zasca para los que me llaman avaricioso", afirmó en su cuenta de Twitter, un espacio en la red que abrió hace sólo unos meses. "Fran si te sirve de algo la experiencia de los años, te digo que no entres en estas cosas, son provocadores sin más. Tú a lo tuyo en el programa y a ver si los miles que te seguimos nos llevamos una alegría junto a la tuya de que te lleves el bote", le animó un tuitero en redes sociales. "Hoy te sabías la E y, sin embargo, has preferido no contestar. Me gustaría ver a otros oponentes si no la contestarían para quitarse un rival fuerte como tú", añadió otro.

Luego, apenas unas horas después, Fran volvió a hacer otra cosa a la que tiene acostumbrados a sus seguidores: compartir una frase "conocida". En este caso era una cita de Miguel Ángel. "El mayor peligro para la mayoría de nosotros no radica en establecer unos objetivos demasiado altos y fracasar pronto, sino en establecer unos objetivos demasiado bajos y lograrlos", afirmó.

Si tienes curiosidad en este artículo te contamos cuánto gana Fran Pasapalabra por cada minuto que está en el programa (y eso sin contar con el bote millonario al que el concursante está optando.