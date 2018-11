La prueba con la que el público "demuestra" el "tongo" de GH VIP contra Miriam Saavedra: "nos mandan callar pero somos mayoría"

La última gala de Gran Hermano Vip ha llegado (como no podía ser menos) rodeada de polémica. La razón: hay quienes acusan al programa de emitir abucheos "enlatados" contra Miriam Saavedra, una de las concursantes del famoso reality a la que, supuestamente, se quiere perjudicar. Esta nueva teoría conspirativa (no es la primera ni mucho menos) la empezó una usuaria de Twitter. "Estoy de público en el límite GH Vip (así se llama la gala previa a la expulsión que se celebra los martes) y están poniendo abucheos enlatados, el regidor nos está mandando callar a los de Miriam que somos mayoría", sentenció la internauta que finalmente acabó borrando el tuit.



Las reacciones, como no podía ser de otra manera, no se hicieron esperar. Hubo tantas que hasta desde el programa se vieron obligados a contestar. Y es que a las acusaciones de tongo que ya vienen siendo habituales entre algunos seguidores del programa se sumaron tuits que llegaban incluso de medios de comunicación en los que se acusaba al programa de Mediaset de emitir abucheos que se pueden localizar fácilmente en Youtube (y que puedes comprobar en el siguiente tuit).





???? Escándalo en #GHVIPLímite9. El programa ha utilizado toda la noche abucheos enlatados contra dos de sus concursantes: Miriam Saavedra y El Koala.



Abucheos de producción que se pueden encontrar en menos de un minuto en YouTube ▶? pic.twitter.com/nGQEkgr2nV — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 13 de noviembre de 2018

llegó a decir durante el programa el presentador del formato, Jorge Javier Vázquez saliendo al paso de las críticas (o intentándolo al menos). Pero sus palabras no tuvieron el efecto esperado. Las redes sociales se inundaron de aún más tuits de crítica. Tantos que el programa no tuvo más opción que volver a contestar.dejó en el aire el presentador poniéndose serio y dirigiéndose directamente a cámara para hablar con los espectadores. Uno de ellos llegó a decir en Twitter que había escuchado al propio Javier en plató asegurando que "como presentador que soy, Miriam no gana este concurso". A eso también quiso contestar el aludido.llego a amenazar el presentador durante su intervención. Ahora queda ver que pasa mañana jueves, el día de las expulsiones del programa. Pero no va a ser fácil . En caso de que salga Miriam se prevé otra avalancha de críticas por parte de sus partidarios.