El cambio de vida que tuvo que afrontar un concursante de GH VIP 6 y que acaba de salir a la luz

A pesar de las audiencias elevadas, de la cantidad de polémicas que se viven y de la mucha gente que vive de la televisión, parece que el negocio del "show" en la caja tonta no está viviendo su mejor momento. Y sino que se lo pregunten a uno de los concursantes de Gran Hermano Vip: el actor y humorista Ángel Garó que ayer visitó el plató de Sálvame Deluxe y que confesó que en sus buenos tiempos había llegado a ingresar hasta 360.000 euros por hacer una sola gala producida por Televisión Española (60 millones de pesetas por un solo día de trabajo pagados con dinero público). El propio Garó explicó que su vida había cambiado mucho en los últimos años: no en vano pasó de ganar esa importante cantidad de dinero a entrar en la casa de GH Vip, un reality muy cuestionado por la audiencia.

A juzgar por la entrevista concedida por Garó lo que parece claro es que no está pasando un mal momento económico. Ni mucho menos. El dinero que ganó durante "los años buenos" de la televisión (sobre todo a mediados de los 90), le permitieron a este cómico hacer una buena fortuna.

"El dinero lo fui invirtiendo en varios negocios y obras de arte", aseguró el artista en el programa del corazón haciendo hincapié en que cuenta con unos 300 cuadros entre los que destacan obras de artistas del nivel de Picasso. Pero además este famoso que convivio durante días con otros televisivos viviendo polémicas en la casa tiene propiedades inmobiliarias entre las que sólo citó una de las "joyas de la corona": un edificio clásico situado en el centro de Málaga en la calle Madre de Dios. "El dinero que valen las obras de arte es muy relativo y no lo puedes saber hasta que no las pones a la venta", puntualizó el cómico ante las preguntas de quienes querían cuantificar el datos exactos su fortuna.

"A veces pienso en venderlo todo y marcharme a cocinar por ahí, tener dinero en efectivo y largarme pero no me atrevo a hacerlo", confesó el cómico pocos días después de salir de la casa más famosa de la televisión. Lo que sí quiso dejar claro Garó es que "mis impuestos eso sí los he pagado todos y de lo que yo me llevaba el 30 por ciento lo ingresaba mi manager y un 10 por ciento una empresa de asesoría de imagen", puntualizó sin aclarar si aún mantiene el contrato con esa empresa y son ellos los que precisamente le recomendaron entrar en la casa Vip de Guadalix de la Sierra, en la que este año parece que se están viviendo más polémicas que nunca.