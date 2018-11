La confesión que se le ha escapado a un concursante y de la que hablan todos los espectadores de Gran Hermano VIP

La gala de esta noche de Gran Hermano VIP 6 (El debate que presenta Sandra Barneda en el que se abordan todos los temas de interés que han sucedido en los últimos días en la casa) se presenta caliente. El propio Suso, uno de los concursantes, reconoció hoy en un vídeo que ha corrido como la pólvora por redes sociales que "estamos metiendo la gamba que no veas y eso que no dejan de avisarnos". ¿A qué se refería exactamente el concursante? Su afirmación ha dejado muchas incógnitas en el aire y a la audiencia con la boca abierta.

El vídeo que rescató uno de los espectadores del programa del directo 24 horas que Mediaset emite a través de Youtube (y que siguen cada día miles de personas), ya ha sido reproducido más de 30.000 veces en apenas unas horas sólo a través de Twitter, lo que demuestra la importancia de las palabras de este concursante y la intriga que han generado entre los espectadores, ávidos de novedades (y de polémicas) para esta noche.

Lo cierto es que a pesar de que ha llegado lejos (todavía no lo han expulsado de la casa), parece que Suso no está viviendo su reality más tranquilo. Ni mucho menos. Le han acusado casi de todo. Incluso de machista. Y es que la guardia de Miriam Saavedra (los defensores de la ex de Carlos Lozano a la que muchos aseguran que el concurso está intentando perjudicar), no paran de criticar la actitud misógina que demuestra Suso dentro de la casa con la joven. "Me das vergüenza ajena", le llegó a espetar el protagonista de esta historia a Miriam.

Lo cierto es que la polémica concursante peruana Miriam Saavedra también ha vivido numerosas polémicas. Y sus defensores bien lo saben. La semana pasada, sin ir más lejos, durante la gala el presentador del formato, Jorge Javier Vázquez, amenazó incluso con tomar medidas legales contra los que acusaran al programa de tongo. Todo después de que una persona que supuestamente estaba dentro del plató asegurara en sus redes sociales que el presentador había dicho que se encargaría de que Miriam Saavedra no ganaba el concurso. Una afirmación que sólo se mantuvo durante unas horas en las redes sociales y que su instigadora acabó borrando. Lo que no se borraron fueron los supuestos abucheos grabados que según muchos introdujo el programa durante un directo en el que se estaba hablando de Miriam.

Los críticos con el programa (que está cosechando increíbles datos de audiencia en esta sexta edición), se organizan en Twitter con el hastag "Somos la audiencia".