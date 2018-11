Un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa estalla en Instagram: "Trágate la envidia y bebe mucha agua"

Si algo sabemos en los últimos años es que las redes sociales están llenas de "haters". Se trata de esas personas que tienen como afición meterse en los perfiles de gente más o menos famosa para criticar cualquier cosa que hace, dice o muestra. Por eso (y por la negativa de los dueños de las redes sociales a gestionar los comentarios o a permitir que se prohíban los insultos en determinados momentos), a muchos no les queda más remedio que estallar de vez en cuando. Y ese fue esta semana el caso de un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa: se trata de Alex Bueno, el último modelo que pasa por el programa y que está causando sensación entre sus seguidoras.

Bueno vivió la pasada semana (en este enlace te lo contamos) uno de los momentos más especiales de su paso por este formato televisivo. Habló de su infancia y contó cosas que le emocionaron tanto que no lo pudo evitar y en cuanto acabó el programa colgó un comunicado en su perfil de Instragram. Pero sus palabras no halagaron a todos. "Nadie dijo que fuera fácil pero sí que merecerá la pena", dijo el tronista. "Chulo, a trabajar, el dinero no da la felicidad eres un niñato vividor", le espetó uno de los más de 20.000 seguidores que reaccionaron a la publicación de Bueno. Su respuesta no se hizo esperar.

"Tengo dos trabajos. ¿Vividor? Pues sí, porque para eso trabajo. Trágate esa envidia y bebe mucha agua no vaya a ser que te ahogues", le espetó el tronista a su seguidor. Lo cierto es que Bueno no suele tener polémicas en redes sociales. De hecho y a pesar de que cuenta con miles de seguidores (279.000 concretamente), este concursante del formato de búsqueda de pareja de Mediaset tiene el perfil cerrado de tal manera que los interesados en seguirle deben pedir antes permiso para hacerlo.

La parte buena del asunto es que muchos seguidores de Bueno aprovecharon el momento para mostrar su apoyo al tronista para que siga en el programa y para que siga compartiendo su vida en redes sociales con sus seguidores. Otra cosa es que consiga encontrar el amor entre las pretendientas que ahora mismo están intentando conquistar su corazón en el programa de Cuatro que hasta hace apenas unas semanas emitía Telecinco incluso con otra presentadora, en este caso Toñi Moreno que llegó a sustituir a Emma García, actualmente conductora de un programa de fin de semana en Telecinco, el "Viva la vida".