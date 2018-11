La petición de Miriam Saavedra que ha vuelto a enervar a sus detractores en GH VIP

La situación de tensión que se vive dentro de la casa de Gran Hermano VIP 6 a lo largo de todos los últimos días ha llegado a un límite tal que ahora hasta se discute lo que te tiene que meter dentro de la lista de la compra. Esta mañana los siete concursantes que quedan dentro de la casa de Guadalix de la Sierra se reunieron en torno a la misma mesa para pensar qué pedir al supermercado. Y hasta en eso hubo enfrentamiento. Miriam Saavedra (una de las concursantes más queridas y odiadas a la vez por la audiencia) pidió leche sin lactosa alegando que tiene intolerancia y que no puede consumir productos lácteos. Quienes van en su contra y defienden al Koala como ganador del formato le reprocharon que pidiera ese capricho cuando dentro de la casa "lo están pasando tan mal", tal y como denunciaba un comentarista durante el directo.

Lo cierto es que la presencia de Saavedra en la casa de Guadalix no está pasando desapercibida. De hecho puede decirse que es la concursante más polémica hasta el punto de que algunos de sus defensores llegaron a asegurar que el programa había emitido durante una gala abucheos enlatados para tapar unas declaraciones de la peruana, conocida por haber mantenido una relación sentimental de Carlos Lozano.

Durante la edición del debate de ayer presentado por Sandra Barneda la madre de Mónica Hoyos, otra ex de Carlos Lozano, visitó la casa de GH VIP para dar ánimos a sus hija aunque ella no los necesita mucho: es la líder del grupo y no puede ser eliminada tras haber sido la ganadora en la última prueba semanal a la que se sometió a los concursantes en la gala del jueves pasado.

Telecinco ya tiene previsto, una vez que acabe GH VIP (al que le quedará más o menos un mes), emitir un nuevo formato con parejas. Se trata de seguir la buena racha de audiencia que ha dado este reality para así poder seguir ganando a su principal competidor durante el invierno, la época del año en la que hay más consumo televisivo.

Los críticos con el programa se reúnen en redes sociales cada día siguiendo el formato con el hastag "Somos la audiencia" en le que en alguna ocasión han llegado incluso a pedir el boicot al formato, un boicot que ellos mismos parece que no siguen demasiado a juzgar por sus comentarios diarios.