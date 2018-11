El acoso al que fue sometido un pretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa

El nuevo tronista de Mujeres y hombres y viceversa, MyHyV, no es otro que el hermano del concursante de Gran Hermano Vip Asraf y su nombre es Anuar. Anteriormente, el concursante de la casa más famosa de la televisión, había sido pretendiente de Sofia Suescun, otra de las omnipresentes celebrities de los reallities de la cadena de Mediaset.

Pero no ha sido un estreno fácil el de Anuar en el programa que conduce Toñi Moreno. Nada más aterrizar en el plató del programa de Cuatro y conocer a la mujer a la que va a pretender, la última tronista en llegar y de nombre Noelia Freire, el ceutí tuvo que sentarse por los nervios que tenía encima. Para más inri Kiko, uno de los "asesores del amor" del programa le espetó: "tu te has equivocado de programa, pensabas que venías a defender a tu hermano y ya tienes mucha tele y vienes de rebote al programa, tienes muchas tablas". Pero Anuar llegó con ganas de mambo y respondió al asesor con un "tranquilo, las tablas que sé son las de multiplicar y luego te las explico".

La tensión en el estudio se incrementaba y la presentadora del talk show no intervenía para frenar el aumento de la disputa. "Relax", gritó Noelia al ver a su pretendiente demasiado nervioso. Pero ni por esas. "Soy modelo y actor y vivo en Fuenlabrada, en la periferia de Madrid" dijo Anuar antes de ser de nuevo interrumpido por Kiko al grito de "yo no te he visto ni en una película, ni en un catálogo". Pero no solo el asesor iba a interrumpir su presentación, "¿estás seguro de tu orientación sexual?" le preguntó Ander, otro de los pretendientes de Noelia. Ni la tronista, ni el hermano de Asraf daban crédito a lo sucedido, como tampoco los telespectadores del programa. "Has estado fatal, Ander. Estoy intentando conocer a Anuar así que por favor os pido un poco de respeto" intercedió la chica en favor de su pretendiente.

Otro de los momentos de tensión fue el que se vivió cuando Anuar dijo su edad, "tengo 19 años, pero siempre he estado con gente mayor que yo". Las risas del resto de pretendientes y de Kiko, muy protagonista durante todo el programa, hicieron que de nuevo la tronista y en esta ocasión sí, la presentadora del programa, tuvieran que intervenir.

El primer día de Anuar en el programa no fue lo que el mismo soñaba, aunque prometió dejarlo todo para llevarse finalmente a Noelia, la tronista más sorprendida por la actuación de los hombres que la pretenden de las últimas fechas.