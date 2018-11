La huelga encubierta que amenaza con dinamitar la convivencia en la casa de Gran Hermano VIP y que denuncian los espectadores

Que la convivencia es algo difícil en una casa en la que vives rodeado de cámaras es algo que parece más que evidente. No es sencillo, además, convivir con gente que apenas conoces de nada más allá de lo que puedas saber de ellos como pertenecientes al mundo del famoseo (y mucho menos en una situación de tensión constante). Por eso en la casa de Gran Hermano VIP 6 a veces se producen enfrentamientos que son comprensibles. Esta mañana los espectadores que seguían el directo que se emite a través de Youtube y de las redes sociales de Mediaset denunciaron la "huelga encubierta" que habían emprendido todos los concursantes de la casa excepto Miriam y el Koala (los dos favoritos para ganar el concurso).

El Súper (la voz en off que dirige a todos los habitantes de la casa tanto en la edición de personas anónimas como en el Gran Hermano de famosos), llamó hasta en dos ocasiones a los concursantes esta mañana para pedirles que se pusieran a hacer las tareas de la casa. Pero sus llamadas (que son de obligado cumplimiento) no surgieron efecto ninguno. Más bien al contrario. Todos los concursantes siguieron durmiendo excepto los dos favoritos del público. La ex de Carlos Lozano (una de las concursantes más polémicas de esta edición) y el Koala fueron los únicos que se levantaron y se pusieron a hacer cosas. El resto a las doce del mediodía seguían metidos en la cama. "Les tendrían que dejar de pagar. A los trabajadores cuando hacen huelga no les pagan pues a los concursantes del programa debería ser lo mismo", denunció uno de los más de 10.000 espectadores que esta mañana estaban siguiendo la retransmisión en directo a través de Youtube.

Lo cierto es que las horas en el programa ya empiezan a pesar sobre los concursantes. Y parece que los momentos de tensión aumentan sobre todo cuanto más se acerca la jornada de mañana jueves, cuando se vivirá una nueva expulsión. En cuanto uno de los concursantes abandone la casa entonces sí que empezará a correr el reloj de la cuenta atrás. Quedarán sólo seis concursantes dentro de las paredes de la casa de Gudalix de la Sierra y Telecinco afrontará los últimos programas de una edición que ha estado marcada, como no podía ser de otra manera, por las polémicas. Entre otras las vividas por una de las favoritas del público, Miriam Saavedra. Algunos de sus defensores (muy activos en redes sociales), llegaron incluso a insinuar en su día que el programa había hecho uso de abucheos enlatados para perjudicar a la concursante.

Pero no es la única a la que parece que se "quiere hacer el mal". Otros dicen que la dirección del concurso sólo pone en las galas los vídeos negativos de El Koala. Al final será la audiencia la que tenga la última palabra de quién sale expulsado el próximo jueves y, sobre todo y lo más importante, quién es finalmente el vencedor de esta sexta edición de Gran Hermano VIP que tan buenos datos de audiencia está reportando a la principal cadena de Mediaset en España. Tanto que ya se piensa en un "spin off" del concurso con parejas.