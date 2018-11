Uno de Los Lobos de Boom estalla por este comentario suyo que se malinterpretó

Uno de los miembros del grupo Los Lobos de Boom, Erundino Alonso, contestó hace días por Twitter a un usuario de esta conocida red social que le había reprochado un comentario satírico que había hecho el concursante durante una de las últimas emisiones de Boom. Parece ser que a Alonso no le gustó para nada que se malinterpretaran sus palabras cuando habló de una "mariquita" refiriéndose a una compañera de trabajo. Pero vayamos por partes para explicar este embrollo.

Erundino Alonso, trabajador del servicio forestal de Castilla la Mancha, empezó hablando con el presentador de sus compañeros de trabajo, a los que no ve habitualmente y con los que, en no pocas ocasiones, se comunica sólo por teléfono. "A veces nos vemos y digo, ¡hombre si tú eres mariquita!", parafraseó el concursante. Todo el plató pensó que había dicho una expresión homófoba. Pero no fue esa su intención. Se refería a una compañera que se llamaba María.

Uno de los seguidores del programa aprovechó para meterse con Erundino. "Menos mal que reculaste en el último momento con lo de marqiuita porque podrías haberla liado muy parda", aseguró el espectador sin ni tan siquiera mencionar el perfil del concursante. Pero a pesar de todo Alonso (que usa habitualmente esta red social), leyó el mensaje, se dio por aludido y contestó.

"No reculé, amigo. Fue la única intención desde el primer momento. Las demás la imagina cada uno libremente", aseguró.

Lo cierto es que normalmente Los Lobos viven buenos momentos en Boom. De hecho el concurso ha sido, sin duda, el más importante de su vida (a pesar de que muchos pasaron también por "Saber y Ganar" en la 2 de Televisión Española). Gracias al formato de las tardes de la principal cadena de Atresmedia han logrado batir el récor de los concursantes que más han aguantado en un programa de televisión en la historia (y han ganado un gran premio evidentemente). Y también han conseguido, aunque sólo durante unos días, que su programa sea el más visto de la tarde.

Y que te vea tanta gente también tiene consecuencias buenas. En este artículo te contábamos ayer mismo el caso que habían vivido Los Lobos y que había acabado como una tierna historia en la que se habían visto felizmente implicados una abuela y un nieto que pasan juntos la tarde disfrutando de la televisión en familia y (como no), aprendiendo con Los Lobos y con Boom.