Miriam Saavedra confiesa en Gran Hermano VIP su primer amor con un futbolista

Si hay una concursante que está "disfrutando" de esta edición de Gran Hermano VIP (la edición de famosos del concurso más popular de la televisión), esa es sin duda Miriam Saavedra. La peruana, conocida en España por ser la ex novia del presentador Carlos Lozano, habló esta mañana con uno de sus compañeros (el Koala) de las relaciones que más le habían marcado en su vida. Y lo hizo cuando el resto de la casa estaba durmiendo (en este enlace te contamos la polémica que hubo por eso).

"Yo tenía 17 o 18 años cuando empecé con él, fue mi primer amor. Me rompió el corazón, estuvimos poco menos de un año", aseguró Saavedra en un momento en el que parecía que no era del todo consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. "Era un futbolista y en ese momento estaba en un buen momento de su carrera y podemos decir que se le subió a la cabeza y se apartó de mi. Le importó más su carrera", confesó Saavedra sin querer hacer mucho más hincapié en lo que había sucedido en ese momento tan crucial en su vida.

Miriam Saavedra está siendo una de las concursantes más conocidas de esta edición de GH VIP y no por su actuación en la casa. Más bien al contrario. Casi están haciendo más ruido sus defensores fuera de la casa que han llegado incluso a poner contra las cuerdas al presentador del formato, al que acusaron de querer perjudicar a la ex de Carlos Lozano.

La relación del cantante y la famosa es cada vez más buena. No en vano ambos son los favoritos del público, los que más papeletas tienen de ganar esta edición del reality de famosos. Pero ojo, el programa está funcionando tan bien de audiencias que no los seguidores no deben preocuparse por su final. Quedan varias semanas y, además, Telecinco ya está preparando el próximo en el que varias parejas de personajes conocidos se meterán en la casa más famosa de la televisión.

El concurso GH VIP entra en su recta final. En cuanto se produzca la expulsión de mañana jueves apenas quedarán sólo seis concursantes dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Saavedra fue la primera en ser salvada en la última edición del programa de los martes en el que se cae de la terna uno de los tres nominados de forma habitual.