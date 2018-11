El mensaje más emotivo que le han dedicado nunca a Fran Pasapalabra: "Es un corazón único"

Que una persona sea tu rival en un determinado momento de la vida (por ejemplo en un concurso de televisión), no quiere decir que tengas que dejar ganar la rivalidad y que te tengas que llevar mal con ella. Eso deber ser lo que piensa Fran González, el crack asturiano del rosco de Pasapalabra que esta semana ha vuelto a dar una lección de compañerismo con un gesto que te recordamos en este artículo (aquí lo puedes leer) y que ha callado a cuantos criticaban su afán por llevarse el rosco. Y es que la forma de ser de este vecino de Colloto licenciado en Biología ha hecho que Fran gane muchos seguidores y fans. Tantos que hasta sus contrincantes llegan incluso a reconocer su buena labor. Es el caso de Mario, el último concursante que ha querido dedicarle unas bonitas palabras a González.

Mario era hasta hace unos días un serio rival a quitarle el trono del programa de las tardes de Mediaset a Fran (González ya ha conseguido batir el récord de permanencia en el programa después de superar los 126 programas ayer martes). A este tímido concursante le habían expulsado a pesar de que había contestado bien a una pregunta. La dirección de Pasapalabra se dio cuenta del error (que muchos tuiteros señalaron a través de la red social en la que se concentran cada tarde cientos de seguidores del programa) y Mario volvió a participar en el concurso por derecho propio. Sin embargo acabó sucumbiendo y tampoco pudo batir a Fran. Lejos de desanimarse o de que eso le cabrease de alguna manera Mario aprovechó sus últimos minutos en los estudios en los que se graba cada día Pasapalabra para mandarle un mensaje a Fran.

"Me lo he pasado genial en el programa y me he sentido muy querido en el programa. He aprendido mucho con todos vosotros, la experiencia ha sido fabulosa de por sí. Tengo que darle muchas gracias a Fran, es una persona única. Es increíble el pedazo de corazón que se oculta en ese cuerpo", afirmó Mario en un vídeo difundido a través de las redes sociales del programa de Telecinco. Pero su mensaje no acabó ahí. Además de agradecerle a Fran todos sus gestos el ya exconcursante del formato de Mediaset quiso además lanzar un mensaje de optimismo al mundo en general. "Quiero pediros que disfrutéis de la vida que nunca se acaba, ni siquiera cuando morimos y que disfrutemos del ahora. Tenemos que saber vivir el presente sin preocuparnos de mas sabiendo que todo sigue y que todo está bien", afirmó.

Fran González volverá esta tarde a intentar batir su propio récord, conseguir el bote de Pasapalabra y llevarse a casa más de un millón de euros en premios. No es una tarea sencilla, desde luego, pero puede que tenga éxito. No en vano este licenciado en Biología asegura que lleva años preparándose a conciencia para vencer en el programa. Asegura que se ha visto todos los episodios del programa de los últimos años.