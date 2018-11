"Soñó que estaba en el agua y que alguien tiraba de él hacia adentro": la premonición de Castro antes de morir

La vuida de Jesús Castro, Blanca Cobián, visitó ayer el plató de "Cuarto Milenio" (CUATRO) para narrar el momento más duro de su vida, la muerte de su marido en una playa de Cantabria. El jugador del Sporting, heramano de Quini, perdió la vida en la playa de Pechón cuando trataba de rescatar dos menores que se ahogaban en el mar. Su mujer acudió al programa de televisión para narrar los instantes previos a la tragedia, momentos en los que el propio Castro soñó con su muerte. "Me contó, totalmente pálido, que había soñado que estaba dentro del agua y que no podía salir, que alguien tiraba de él hacia adentro", explicó Cobián.



"Nosotros íbamos todos los fines de semana a la playa, él solía jugar con los niños en la arena y se iba, como él decía, a buscar paraísos nuevos", explica su viuda. "Al entrar en el pueblo noté algo, vimos una señora que iba de lado y nos miró fijamente, me recorrió un escalofrío", relató la viuda ante un expectante Íker Jiménez. Pese a su malestar, el fubolista se enamoró de esa playa cántabra y reservó allí las vacaciones familiares.





Íker Jiménez: "Castro representa el cromo de nuestra infancia"

Tras el episodio de la pesadilla de Jesús Castro, todo pareció torcerse., llegó a decir el pequeño. La familia volvió a la playa y ocurrió la tragedia. "Cuando Jesús se fue a pasear por la orilla tuve el impulso de irme con él, pero en el último momento me quedé sentada. Jesús se quitó las zapatillas rápidamente y se metió corriendo al agua, ya no le vi más", explicó Cobián. Poco después, su hijo mayor regresó llorando:tratando de salvar a dos menores ingleses de morir ahogados en el agua. Cobián explicó que. "Enferma de neumonía, él me pidió que dejara de fumar, era mi vida o el tabaco, y no he vuelto a tocar un cigarrillo", explicó su viuda., comenzó Iker Jiménez la introducción de su programa. "Lo que no intuíamos es que hubiera detrás de su muerte una historia de premonición", señaló el conductor del programa de la cadena de Mediaset, visiblemente ilusionado por poder contar con la viuda del futbolista en su plató.