La extraña confesión de El Koala a Miriam Saavedra en GH VIPO 6 que ha sorprendido a la audiencia

Los habitantes de la casa más famosa de la televisión tienen un duro reto por delante: deben aprenderse la letra de una canción que habla de su estancia dentro de Gran Hermano Vip. Y quién mejor para darles consejo de cómo lo pueden hacer que El Koala. Y no porque sea uno de los favoritos de esa audiencia que dentro de varias semanas debe decidir en votación popular quién es el ganador del concurso. Más bien por su profesión: el Koala es cantante y ayer mismo confesaba delante de Miram Saavedra (la otra favorita) cómo se aprende él las letras de las canciones. Su extraña confesión dejó sorprendida a Saavedra y de paso a todos los espectadores que siguen el programa a través del 24 horas que se mite en Youtube en directo.

"Yo tengo mi método. Hago la canción con la guitarra y la voz. Luego la grabo y por la noche me la pongo bajito mientras duermo y el subconsciente se la aprende", confesó el cantante en una conversación de esas de madrugada que, evidentemente, no escapan a las cámaras que para eso viven rodeados. "¿Cuánto tardas en aprenderte una canción con tu método?", le preguntó Saavedra al Koala. "Dos días, tres, una semana€", contestó el cantante. "¿Y la lees? Yo he oído que si la lees puedes aprenderte la letra en menos de una hora", replicó Saavedra.

Lo cierto es que escuchando este tipo de conversaciones bien parece que los participantes en la casa más famosa de la televisión están estudiando una carrera más que aprendiendo la letra de una simple canción para la que tienen una semana.

El ambiente en la casa es cada vez más tenso como consecuencia de que ya se está viviendo la recta final del programa. Cada vez queda menos gente en la casa y eso se nota. En este enlace puedes ver la llamada desesperada que una de las concursantes que todavía está dentro de este inmueble hacía a la audiencia tratando de evitar su más que probable expulsión. Y es que, además del premio, el ganador de esta edición de Gran Hermano VIP (a la que seguirá una edición de parejas con la que Telecinco pretende prolongar la racha de audiencia), le espera fuera de la casa la fama que abre las puertas a participar (previo cobro) de otra gran cantidad de programas de Telecinco. ¿Sería descartable ver a El Koala en una futura edición de Supervivientes teniendo en cuenta lo bien que se ha llevado con la audiencia? Posiblemente no.