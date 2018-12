Un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa estalla en redes: "Me están matando"

Un tronista del programa Mujeres y Hombres y Viceversa que cada mediodía se emite en Cuatro estalló ayer en redes sociales. Se trata de Álex Bueno. El modelo (que lleva varios días buscando el amor en este conocido programa de televisión) ha recibido numerosas críticas en redes sociales por sus últimas decisiones en el programa. Y ayer contestó. "Creo que nunca hice daño a nadie como para merecer todo lo que estoy recibiendo", apuntó el concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Creo que siempre he intentado proteger a todo mundo y nunca tuve malas palabras para nadie", insistió.

"El machaque hacia una persona para "resaltar" por encima me parece vergonzoso. No creo que merezca que me deseen morir o los insultos que estoy recibiendo", aseguró el joven. "Familiares y amigos leen estas cosas y me están matando. Me considero una persona muy fuerte pero creo que esto se está pasando de la raya. No creo que merezca que vayan a hacerme daño de esta manera", concluyó el joven en unas palabras que se notaban llenas de sentimiento. "No hagas lo que no te gustaría que te hicieran", resumió.

Bueno está viviendo las que pueden ser sus últimas semanas en Mujeres y Hombres y Viceversa. Parece que según sus seguidoras el modelo elegirá una pretendienta en apenas días. Luego ya se verá si es un amor para toda la vida o sólo una experiencia más.

Alex Bueno está viviendo uno de los tronos más polémicos de los últimos años de Mujeres y Hombres y Vieceversa. Y lo está haciendo por la repercusión que tienen sus actuaciones. Se les vigila tan de cerca que hasta lo que hace en los directos de Instagram no pasa desapercibido.

Mujeres y Hombres y Viceversa no es precisamente un programa que escape de las polémicas. Más bien al contrario. Muchos lo han criticado en los últimos años por la imagen que ofrecen tanto de la juventud como de las relaciones interpersonales que se establecen entre los candidatos: un tronista (o una tronista) y sus pretendientes. Muchos de los jóvenes que participan en este programa son personas "sin oficio ni beneficio" más allá de la televisión, tal y como se critica desde distintos frentes. Muchos de los concursantes y pretendientes que pasan por este programa acaban incorporándose luego a otros formatos de más éxito como Supervivientes o, incluso, Gran Hermano VIP, que estos días está emitiendo su sexta edición co gran éxito de audiencia.