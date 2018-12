Un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa arremete contra los "payasos" de redes sociales

Asegura que está harto y que ya no puede más con lo que está viviendo. Que ya ha aguantado bastante de quienes critican cómo lleva su vida sentimental y no ha aguantado más. Álex Bueno, el tronista que actualmente busca el amor en el programa de Cuatro Mujeres y Hombres y Viceversa lanzó hace días un mensaje airado a quienes le critican en redes sociales a los que calificó de "payasos". Lo cierto es que sólo hace falta asomarse a los perfiles en redes sociales tanto de este tronista como del resto de participantes en este formato para ver cómo se trata a estos jóvenes, a los que en no pocas ocasiones se insulta sin media por el mero hecho de que hayan ido a un programa de televisión a hablar de su vida privada.

Bueno es uno de los más seguidos en redes sociales. Desde siempre ha comentado el programa y sus andanzas personales con sus seguidores de Instagram. Por eso no dudó tampoco en reprochar los últimos ataques que había vivido. "Tanta tontería que decís ahora por redes sociales (lideradas por un par de personas a las que no voy ni a mencionar) la verdad que estoy orgulloso de todo lo que he hecho, ya que lo hice todo de corazón sin buscar el postureo de caer bien a todo el mundo y únicamente centrándome en encontrar al amor de mi vida", sentenció.

Pero ya que iba no es quedó ahí. Bueno continuó su mensaje siendo aún más duro. "Podéis criticarme, tacharme de lo que queráis, yo la verdad que estoy feliz y contento de tener una vida real que es lo que realmente me ha importado siempre€El circo se lo dejo a los payasos. El tiempo da y quita la razón", acabó.

Lo cierto es que el trono de Bueno no está exento de polémica. En este artículo te contábamos otro de sus "saltos" en redes sociales por otra cosa que le habían dicho. Y es que el programa tiende a la polémica. Incluso con su presentadora. La ausencia de Emma García (destinada a Viva la Vida de Telecinco), generó críticas pero temporales. La llegada de otra figura de Mediaset en este caso Toñi Moreno, también contentó a los espectadores de este formato que en los últimos meses también ha vivido el cambio de cadena pasando de emitirse en Telecinco a hacerlo en Cuatro, la hermana pequeña del holding de Mediaset en España.